LA RIVELAZIONE

Il centro senegalese, classe 2005, sta ripagando la fiducia del club e di coach Priftis. La presidente Bartoli: "Crediamo nei giovani e vogliamo che ci siano altri Faye nel nostro futuro"

© IPA Il coraggio nella scelta sta ripagando Reggio Emilia. Quest'estate in tanti credevano che fosse azzardato assegnare un ruolo di primo piano al 18enne Momo Faye, ma dopo metà campionato quell'azzardo si è trasformato in certezza, come evidenzia in un approfondimento la "Gazzetta di Reggio". Bravo coach Priftis a crederci, promuovendolo come titolare e poi confermandogli la fiducia anche nei momenti in cui la squadra biancorossa ha stentato. Bravo soprattutto lui, a tenere duro e attraversare quelle difficoltà della squadra senza mai perdere fiducia nei suoi mezzi.

Mezzi che sono straordinari: fisico, talento e anche forza mentale: concentrato perfetto, che ne fanno una delle promesse più interessanti della Serie A.

A Dakar, in un camp che metteva in mostra grandi talenti, Faye venne notato dal responsabile del settore giovanile, Andrea Menozzi. Smaltite le prime difficoltà burocratiche a inizio 2022, il suo inserimento è passato dalle squadre Under 17 e Under 19, fino alla meritata chiamata in prima squadra.

Studia all'istituto cittadino "Motti", dove ha scelto l'indirizzo tecnico-turistico, e vive nella foresteria biancorossa con altri giovani della cantera.

Impressiona, vedendolo giocare, la percezione di avere davanti un giocatore già forte, ma con enormi (forse inimmaginabili) margini di miglioramento. A cui si aggiunge, tra le altre cose, la possibilità di ritrovare anche la famiglia: non è stato ancora possibile, ma il club si sta muovendo per far arrivare in città il padre (avvocato) e la madre (insegnante).

La presidente Veronica Bartoli ha sottolineato come la valorizzazione dei giovani come Faye sia uno dei punti chiave del club. "Ci ho creduto fin dai primi giorni della mia presidenza, vogliamo guardare lontano. In estate, di comune accordo con la parte tecnica, abbiamo scommesso su di lui, consapevoli che questo avrebbe comportato dei rischi. Vederlo stare in campo con tanta energia e determinazione, riuscendo a contribuire alle vittorie della squadra, mi riempie di gioia e giustifica gli sforzi di Momo, allenatori, preparatori e compagni. Mi piace pensare che possa diventare un esempio per altri ragazzi. Il nostro obiettivo è che ci siano altri Faye nelle prossime stagioni e sono certa che succederà".