Basket, la favola Pistoia ora sogna la Coppa Italia: "Proveremo a vincere"

LA STORIA

Capecchi, Brienza e Della Rosa raccontano in esclusiva a SportMediaset sogni e ambizioni di Pistoia in vista della Coppa Italia di basket centrata da neo-promossa

Archiviato un 2023 da sogno, con la promozione in Serie A a rappresentare il ricordo più bello, l’anno nuovo dell'Estra Pistoia è già memorabile. Non solo ha sorpreso l'Italia del basket con prestazioni quasi inaspettate per essere una neo-promossa, ma ha concluso il girone d'andata strappando meritatamente un pass per le Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno a Torino dal 14 al 18 febbraio. Un risultato storico, di cui abbiamo parlato con alcuni dei protagonisti di questa cavalcata.

"Rappresenta un premio a un grande impegno che il nostro staff, la nostra squadra, hanno avuto nell'arco di questi mesi - racconta ai microfoni di SportMediaset il presidente dell'Estra Pistoia, Massimo Capecchi. Rappresenta anche un grosso motivo d'orgoglio per la società. Siamo appena rientrati in Serie A e già ci ritroviamo tra le prime otto. È assolutamente importante, ma è solo il primo mattone per arrivare a costruire la prima cosa importante e fondamentale come obiettivo, ovvero la salvezza".

Un risultato per certi versi imprevisto, che comporta anche una grande responsabilità: "Ci eravamo prefissati un programma triennale di risanamento dei conti, di consolidamento della società: siamo nel corso del secondo anno e siamo sicuramente in ampio vantaggio rispetto a quelle che erano le nostre aspettative - rivela Capecchi. Chiaramente la Serie A non era l'obiettivo del 2022/23. Stiamo cavalcando l'onda e direi anche piuttosto bene a livello anche di iniziative marketing e commerciali, che per una società come la nostra che vive all'interno di un microcosmo come Pistoia è assolutamente fondamentale. Noi ci sentiamo radicati al territorio e quindi dobbiamo cercare di fare il nostro meglio supportare il nostro territorio, senza dimenticarci che rappresentiamo non solo Pistoia, ma anche la Toscana".

"È stato sicuramente un momento bello per la squadra, per i ragazzi, ovviamente per il club - ammette Nicola Brienza, coach dell'Estra Pistoia, a SportMediaset. A coronamento di una prima parte di stagione sicuramente positiva, andata ben oltre quelle che erano le aspettative iniziali. Ci teniamo le belle sensazioni, però al tempo stesso i piedi ben saldati a terra perché abbiamo un obiettivo importantissimo da raggiungere". L'obiettivo importantissimo si chiama salvezza, da raggiungere con due giocatori su tutti che stanno impressionando, Willis e Moore: "La cosa positiva è la loro voglia di lavorare e di migliorarsi, sono molto giovani e hanno proprio fame di bruciare le tappe, di provare a fare una carriera europea di altissimo livello, dipende molto da loro, sicuramente la base da cui partono è una base importante perché appunto la loro volontà di migliorarsi li può aiutare a raggiungere traguardi di altissimo livello".

Oltre a Willis e Moore, c'è il cuore del capitano dell'Estra Pistoia. Gianluca della Rosa, un pistoiese DOC: "Sarà una bellissima esperienza, ma è anche il coronamento di un altro piccolo tassello della mia carriera poter dire di aver partecipato alle Final Eight di Coppa Italia. Sono le mie prime, quindi sarà una soddisfazione e sarà un'emozione unica. Ma più che altro sarà bello portare a Torino i colori biancorossi di Pistoia. Il segreto è che abbiamo un gruppo spettacolare in cui tutti sono pronti ad aiutarsi l'uno con l'altro. Scendiamo un campo ogni domenica come se fosse l'ultima partita, noi sapevamo che avremmo dovuto lavorare duro e ogni settimana, ogni giorno, lo facciamo. I risultati stanno pagando per ora. Il campionato è ancora lungo, non ci rilassiamo un secondo".

La Coppa Italia, più che un sogno, sembra essere una solida realtà per Pistoia, da contendersi con top team come la Virtus Segafredo Bologna e l'EA7 Emporio Armani Milano, ma soprattutto l'Umana Reyer Venezia, avversaria nei quarti di finale: "Sono partite secche, senza stress di classifica, di preoccupazioni di retrocessione o meno - dice Brienza. Quindi, come tutte le partite secche, vanno giocate. Non si parte ovviamente con il favore del pronostico, ma dato che siamo lì cercheremo di dare il massimo. Ovviamente proveremo a vincere tutte le partite".