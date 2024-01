Basket, Eurolega: Milano cerca un altro colpaccio contro il Barcellona, Bologna in Turchia

L'AGENDA EUROPEA

L'Olimpia prova a replicare l'impresa dell'andata, la Virtus spera nel recupero di Shengelia per attaccare il Fener: tutti gli appuntamenti di basket europeo

© IPA Archiviata un'altra giornata del campionato di Serie A, ci si prepara a vivere una grande settimana di basket europeo tra Eurolega, EuroCup e Europe Cup. Cinque le squadre italiane impegnate: Bologna, Milano, Trento, Venezia e Varese.

MARTEDÌ 23 GENNAIO

In piena corsa per un piazzamento nei play-off di EuroCup, la Dolomiti Energia Trento (record 7-8) torna in campo per il Round 16, il terz'ultimo, per affrontare la terza in classifica del Gruppo B: l'U-BT Cluj-Napoca (11-4) che all'andata aveva travolto 98-60 gli uomini di Galbiati. Con solo tre round rimasti, le aquile di Trento non possono permettersi passi falsi se vogliono riuscire a centrare l'accesso alla fase successiva.

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO

Già sconfitti all'andata, l'Umana Reyer Venezia (6-9) prova il bis nel Round 16 di EuroCup contro i Wolves Vilnius (5-10), che a loro volta cercano l'aggancio in classifica agli orogranata. La formazione di Spahija deve vincere e sperare in una frenata della squadra avanti in classifica nel Gruppo A, Prometey Slobozhanske, se vuole riuscire ad acciuffare l'ultimo slot disponibile per i play-off.

Dopo il primo successo ottenuto nel Second Round di Europe Cup, l'Itelyum Varese (1-2) ci riprova in un match decisamente complicato contro i NINERS Chemnitz (4-0), in testa al Gruppo N.

© IPA

GIOVEDÌ 25 GENNAIO

Il Round 23 dell'Eurolega di basket scatta dalla Turchia, precisamente Istanbul: la Virtus Segafredo Bologna (15-7) vola in trasferta per affrontare il Fenerbahce Beko (13-9) e consolidare il terzo posto. Luca Banchi dovrebbe ritrovare Toko Shengelia, out nelle ultime tre sfide per un problema alla schiena.

VENERDÌ 26 GENNAIO

Sulla strada dell'EA7 Emporio Armani Milano (9-13) verso il decimo posto, l'ultimo a disposizione per centrare i play-in di Eurolega, c'è l'FC Barcellona (15-7) che condivide il terzo posto con la Virtus. Come all'andata, terminata con uno straordinario 90-86 per l'Olimpia, la formazione di Ettore Messina avrà bisogno di una prestazione impeccabile per cercare il colpaccio tra le mura amiche del Mediolanum Forum.

© IPA

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONI

EUROLEGA

Fenerbahce Beko Istanbul-Virtus Segafredo Bologna (giovedì 25 gennaio, 18:45)

EA7 Emporio Armani Milano-FC Barcellona (venerdì 26 gennaio, 20:30)

EUROCUP

U-BT Cluj-Napoca-Dolomiti Energia Trento (martedì 23 gennaio, 18:00)

Umana Reyer Venezia-Wolves Vilnius (mercoledì 24 gennaio, 20:00)