Basket, Eurolega: Milano, impresa solo sfiorata. Vince l’Olympiacos 79-74

BASKET

I meneghini rimontano nell’ultimo quarto dal -13 ma cedono poi nel finale ai greci. Playoff più lontani

© IPA L’EA7 Emporio Armani Milano (senza Shields, Lo e Mirotic) manca il quarto successo nelle ultime cinque partite di Eurolega: termina 79-74 in casa dell’Olympiacos, con gli uomini di Messina che scivolano 7-11 nello score della competizione, allontanandosi così dalla zona playoff. I greci scappano sul +13 al termine del terzo quarto, poi la reazione meneghina nel finale non basta per ribaltare il match. Top scorer dell'incontro Peters (16 punti).

LA PARTITA

Dopo tre vittorie nelle ultime quattro partite di Eurolega, Milano affronta i greci in uno scontro diretto nella rincorsa verso i playoff della competizione, senza però poter contare sugli indisponibili Lo, Shields e Mirotic. Non un grande avvio per gli uomini di Messina però, che vanno subito sotto 10-2 per mano di Walkup e Fall, salvo poi reagire alla grande e chiudere in avanti alla prima sirena grazie alle due triple di Tonut, che fissa il primo vantaggio lombardo a venti secondi dallo scadere. La pressione greca mette in difficoltà gli ospiti però nel secondo quarto, riuscendo con Larentzakis e Milutinov a ricostruire e consolidare il 40-35 che permette loro di giungere avanti all'intervallo lungo. I meneghini faticano anche al rientro in campo, con i padroni di casa che aprono agevolmente il gap fino alla doppia cifra, portandosi agli ultimi dieci minuti sul 63-50. Milano si riporta in partita a metà dell’ultimo parziale, con un break che vale il clamoroso pareggio a due minuti e mezzo dalla fine, ma la tripla di Williams-Goss e Peters ristabiliscono il nuovo vantaggio dell’Olympiacos, che vale il successo finale per 79-74. Undicesimo ko per l’Olimpia, che si allontana dalla zona playoff, mentre per i greci è il terzo successo consecutivo nella competizione, con lo score che diventa di 10-8.

IL TABELLINO

Olympiacos-EA7 Emporio Armani Milano 79-74 (18-19, 40-35, 63-50, 79-74)

Olympiacos: Walkup 8 (0/2 da 2, 2/4 da 3, 2/2 tl), Williams-Goss 10 (2/6 da 2. 2/3 da 3), Canaan 6 (3/3 da 2, 0/4 da 3), Larentzakis 8 (1/2 da 2, 2/4 da 3), Mitrou-Long n.e, Fall 12 (5/5 da 2, 2/2 tl), Papanicolaou 2 (1/3 da 2, 0/1 da 3), Peters 16 (2/5 da 2, 4/4 da 3), Petrusev 2 (0/1 da 2, 2/2 tl), Milutinov 13 (4/6 da 2, 5/6 tl), Sikma n.e, Mckissic 2 (1/2 da 2, 0/2 da 3). All. Bartzokas

EA7 Emporio Armani Milano: Poythress 4 (2/6 da 2), Bortolani 11(1/1 da 2, 3/4 da 3), Tonut 13 (2/2 da 2, 3/5 da 3), Melli 4 (2/4 da 2, 0/2 da 3), Napier 14 (2/4 da 2, 2/6 da 3, 4/4 tl), Kamagate 0, Ricci n.e, Flaccadori 14 (5/5 da 2, 1/2 da 3, 1/1 tl), Hall 2 (1/6 da 2, 0/1 da 3), Caruso n.e, Hines 8 (3/4 da 2, 2/2 tl), Voigtmann 4 (2/2 da 2, 0/2 da 3). All. Messina