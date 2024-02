Basket, Eurolega: Milano e Bologna subito in campo per dimenticare le pesanti sconfitte

MISSIONE RISCATTO

Le sfide contro Partizan ed Efes servono a Virtus e Olimpia per resettare i k.o. rimediati nel turno di martedì sera

© ufficio-stampa A 48 ore dall'ultima sfida di Eurolega di basket, Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano tornano già in campo per il Round 25 con un obiettivo chiaro: riscattare le pesanti sconfitte rimediate contro Barcellona e Panathinaikos. Per farlo, le V Nere dovranno superare il Partizan Mozzart Bet Belgrado, mentre l'Olimpia giocherà nuovamente in trasferta contro l'Anadolu Efes Istanbul che ha da poco esonerato Erdem Can.

Le parole di Luca Banchi, tecnico della Virtus, alla vigilia della gara: "Arriviamo alla gara contro il Partizan sulla scia di una sconfitta che lascia un forte desiderio di riscatto. Sappiamo di trovare una avversaria determinatissima, che metterà in campo tutte le proprio risorse, come scontato in una parte conclusiva di Regular Season, dove ogni partita avrà un speso specifico elevatissimo. Dovremo assolutamente alzare la qualità del nostro gioco ed esplorare sul campo ogni possibilità che sapremo guadagnarci, sfruttando le vibrazioni positive che la nostra Arena e i nostri tifosi sapranno trasmetterci".

© ufficio-stampa

Le dichiarazioni del coach di Milano, Ettore Messina: "Ambedue le squadre vengono da una prestazione deludente nel turno precedente per cui mi aspetto una partita piuttosto nervosa. La squadra che saprà mantenere maggior controllo sui propri nervi e giocare con più autodisciplina avrà sicuramente maggiori possibilità di vittoria".