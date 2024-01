Basket, Eurolega: Bologna per tornare a vincere, Milano insegue i playoff

L'AGENDA EUROPEA

In campo anche Trento, Venezia e Sassari, che si gioca il passaggio del turno in Basketball Champions League

Sta per cominciare il Round 22 di Eurolega di basket. Dopo il secondo doppio turno di fila di settimana scorsa, Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano affronteranno Villeurbanne e Valencia con obiettivi diversi: V Nere per tornare al successo dopo due k.o. di fila, Olimpia per continuare a inseguire i playoff. La formazione di Messina ritrova un ex, Kevin Pangos. In campo anche Trento, Venezia e Sassari.

© IPA

MARTEDÌ 16 GENNAIO

Partita da non sbagliare in EuroCup per la Dolomiti Energia Trentino (record 6-8), che gioca contro il Slask Wroclaw (2-12) ultimo nel Girone B per restare aggrappato al treno che porta ai playoff.

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO

Dopo le tante difficoltà incontrate in Europa nel mese di dicembre, caratterizzato da quattro sconfitte su quattro, l'Umana Reyer Venezia (5-9) affronta il Cedevita Olimpija Ljubljana (0-14) per tornare a correre nel Girone A.

Tempo di Gara 3 per il Banco di Sardegna Sassari che continua il percorso di qualificazione alla fase finale della Basketball Champions League. Dopo aver dominato Gara 1, la formazione di Bucchi si è fatta superare da un eccezionale Randall, che ha chiuso la partita a 26 punti e si è caricato sulle spalle il destino di Cholet. In Francia ci si gioca il passaggio del turno.

© IPA

GIOVEDÌ 18 GENNAIO

Reduce da due sconfitte di fila in Eurolega, la Virtus Segafredo Bologna (14-7) affronta l'LDLC ASVEL Villeurbanne (4-17) che si trova all'ultimo posto con Berlino e che ha recentemente esonerato Gianmarco Pozzecco. La necessità della formazione di Luca Banchi è sì quella di tornare a vincere, ma anche di gestire le energie ridotte al lumicino dopo i tanti problemi fisici e le gare ravvicinate.

VENERDÌ 19 GENNAIO

Due squadre con poca costanza cercano la vittoria per continuare la propria rincorsa ai playoff: il Round 22 di Eurolega si chiude con la trasferta dell'EA7 Emporio Armani Milano (9-12) sul campo del Valencia Basket (10-11) con la missione aggancio in classifica. La squadra spagnola ha perso tre gare di fila, l'ultima ai supplementari contro il Real Madrid giovedì scorso. Milano ritrova da avversario Kevin Pangos, in Spagna dopo essere stato messo ai margini del progetto da Ettore Messina.

© IPA

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

Virtus Segafredo Bologna-LDLC ASVEL Villeurbanne (giovedì 18 gennaio, 20:30)

Valencia Basket-EA7 Emporio Armani Milano (venerdì 19 gennaio, 20:30)

EUROCUP

Dolomiti Energia Trentino-Slask Wroclaw (martedì 16 gennaio, 20:00)

Cedevita Olimpija Ljubljana-Umana Reyer Venezia (mercoledì 17 gennaio, 18:30)