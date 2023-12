Basket, Eurolega: Bologna non si ferma più, contro il Baskonia arriva la decima vittoria  

© Twitter Virtus Bologna

Continua a vincere la Virtus Bologna, che nel quattordicesimo turno di Eurolega si impone per 91-81 sul campo del Baskonia. Per la Virtus è decisivo l’eterno Marco Belinelli, autore di una gara da 27 punti, 12 dei quali soltanto nel primo periodo. Alla squadra di Ivanovic non bastano le due grandi prove di Kotsar e Moneke. È il decimo successo per la Segafredo, che aggancia momentaneamente il Barcellona (impegnato domani con Milano) al secondo posto.