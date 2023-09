Basket, dramma Simanic: operato d'urgenza, gli asportano un rene

© Getty Images

Una gomitata di Nuni Omoto che sembrava innocua dopo un normale contatto di gioco in occasione della sfida mondiale tra la sua Serbia e il Sud Sudan si è trasformata in dramma per Borisa Simanic. Il giocatore è stato operato d'urgenza a Manila e a causa di alcune complicazioni ha subito anche l'asportazione di un rene. Non è ancora chiaro se potrà riprendere o meno l'attività. Simanic aveva saltato la sfida contro l'Italia e coah Pozzecco aveva voluto salutarlo: "Gli mando un forte abbraccio e un grande in bocca al lupo". L'uscita dal campo per il forte dolore poi successivamente la perdita di sangue nella zona dei reni e la decisione dell'intervento chirurgico tra il 30 e il 31 agosto.