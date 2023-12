Basket, doppio turno di Eurolega per Bologna e Milano: tutti gli appuntamenti

L'AGENDA EUROPEA

Al Forum torna Pozzecco per Milano-ASVEL, due sfide molto delicate per la Virtus tra Olympiacos e Valencia: il punto sulla lunga quattro-giorni di basket

Ricchissima settimana di basket europeo in arrivo tra doppio turno di Eurolega, EuroCup e fasi finali di Champions League. Doppia sfida casalinga per l'EA7 Emporio Armani Milano (tra ASVEL e Panathinaikos), ci sono Olympiacos e Valencia per la Virtus Segafredo Bologna. Altre quattro italiane impegnate: Venezia, Trento, Tortona e Sassari.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE

Bologna (record 10-4) dà il via al Round 15 di Eurolega di basket aprendo le porte della Virtus Segafredo Arena al vacillante Olympiacos Pireo (7-7), che è scivolato in classifica con le ultime tre sconfitte in quattro partite. La produzione offensiva sta diventando un grosso problema per i greci, che hanno una media di appena 76.4 punti a gara (terza peggiore di Eurolega) e si sono fermati a 56 punti nella sconfitta casalinga della scorsa settimana contro il Valencia.

La Dolomiti Energia Trentino fa visita al Dreamland Gran Canaria (10-1), reduce dalla prima sconfitta in EuroCup contro Ulm. La formazione di Galbiati ha perso quattro delle ultime cinque partite, la più recente caduta a Bourg con solo Kamar Baldwin (11 punti) in doppia cifra.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

Ben quattro le gare in programma: Round 15 per l'EA7 Emporio Armani Milano (5-9), al Forum arriva l'ex-Gianmarco Pozzecco e il suo ASVEL Villeurbanne (2-12), sconfitto nelle ultime sei gare di Eurolega.

Rivincita dei quarti di finale della scorsa stagione di EuroCup per l'Umana Reyer Venezia (4-7), che affronta l'Hapoel Shlomo Tel Aviv (8-2) per avvicinarsi alla zona playoff e rialzarsi dopo tre sconfitte negli ultimi quattro impegni europei.

La Bertram Derthona Tortona (4-1) deve necessariamente vincera sull'Igokea m:tel per continuare a sperare di superare il Murcia in vetta al Gruppo H e strappare il pass per andare direttamente agli ottavi di finale di Basketball Champions League.

Anche il Banco di Sardegna Sassari (1-4) è costretto a battere il King Szczecin se vuole provare ad acciuffare in extremis un posto per i play-in.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

Due giorni dopo la partita in casa contro l'Olympiacos, la Virtus Segafredo Bologna di Luca Banchi torna in Spagna dove appena una settimana fa aveva ottenuto un esaltante successo sul Baskonia. Le V nere giocheranno contro il Valencia Basket, dove ad attenderle sul parquet della Fonteta ci sono i padroni di casa allenati da Álex Mumbrú.

VENERDÌ 22 DICEMBRE

La settimana di basket europeo si chiude al Forum per la seconda partita nel giro di 48 ore dell'EA7 Emporio Armani Milano di Ettore Messina, che dopo aver ospitato l'ASVEL dell'amato Gianmarco Pozzecco ospita il Panathinaikos AKTOR Atene di Ergin Ataman e degli ex Konstantinos Mitoglou e Jerian Grant. I greci devono migliorare il loro record lontano da Atene per raggiungere i traguardi per i quali la società ha investito molto in estate.

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

Virtus Segafredo Bologna-Olympiacos Pireo (19 dicembre, 20:30)

EA7 Emporio Armani Milano-ASVEL Villeurbanne (20 dicembre, 20:30)

Valencia Basket-Virtus Segafredo Bologna (21 dicembre, 20:30)

EA7 Emporio Armani Milano-Panathinaikos AKTOR Atene (22 dicembre, 20:45)

EUROCUP

Dreamland Gran Canaria-Dolomiti Energia Trentino (19 dicembre, 21:00)

Hapoel Shlomo Tel Aviv-Umana Reyer Venezia (20 dicembre, 18:30)