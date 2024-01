Basket, da Bologna e Milano in Eurolega a Varese: tutte le italiane in campo in Europa

IL PROGRAMMA

L'Olimpia affronta Berlino e Stella Rossa per avvicinarsi ai play-in, la Virtus seconda può migliorare il proprio record: il punto sugli appuntamenti settimanali di basket europeo

Dall'Eurolega alla Europe Cup, passando per l'EuroCup e la Basketball Champions League: sarà una ricchissima settimana di pallacanestro europea. Secondo doppio turno di fila per Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano: due lunghe trasferte per il gruppo di Banchi (Maccabi ed Efes), mentre l'Olimpia affronterà in casa Berlino e Stella Rossa. In campo anche Trento, Venezia, Tortona, Sassari e Varese.

MARTEDÌ 9 GENNAIO

L'EA7 Emporio Armani Milano (record 8-11) affronta l'ALBA Berlino (3-16) degli italiani Procida e Spagnolo nel Round 20 di Eurolega di basket. Una partita da vincere a tutti i costi per la formazione di Ettore Messina, che nel match d'andata venne rimontata dai tedeschi oggi ultimi in classifica.

La Bertram Derthona Tortona cerca l'impresa in terra turca nel ritorno del play-in di Basketball Champions League: all'andata il Galatasaray ha esultato per un soffio, vincendo 71-70. Per passare il turno la squadra di Walter De Raffaele dovrà vincere con almeno due punti di scarto.

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO

Neanche due settimane dopo la strepitosa vittoria in casa del Partizan, la Virtus Segafredo Bologna (14-5) di Luca Banchi torna a Belgrado per la sfida contro il Maccabi Playtika Tel Aviv (11-8), che gioca in campo neutro per la tragica situazione che perdura tra Palestina e Israele.

Torna la EuroCup: trasferta ad Ankara contro il Turk Telekom (4-9) per la Dolomiti Energia Trentino (6-7), al Taliercio di Mestre scende in campo l'Umana Reyer Venezia (4-9) per affrontare il Besiktas Emlakjet Istanbul (8-5).

Dopo aver dominato la prima gara, vinta 93-72, il Banco di Sardegna Sassari torna in casa per affrontare il Cholet Basket e archiviare la pratica play-in di Basketball Champions League.

L'Itelyum Varese (0-2), rinata dopo il ritorno in Italia di Nico Mannion, riprende il percorso in Europe Cup a caccia della prima vittoria nella seconda fase. Affronta il CSM CSU Oradea (1-1).

GIOVEDÌ 11 GENNAIO

L'EA7 Emporio Armani Milano chiude il doppio turno di Eurolega affrontando l'ex-squadra di Shabazz Napier, la Stella Rossa. Una vittoria aumenterebbe le chance di ambire ai play-in per la squadra di Ettore Messina.

VENERDÌ 12 GENNAIO

Due giorni dopo la trasferta a Belgrado, la Virtus Segafredo Bologna fa ancora rotta lontano da casa, in Turchia, per affrontare l'Anadolu Efes Istanbul, formazione reduce dalla gara dei record contro il Real Madrid e vincitrice dell'Eurolega per due anni di fila, nel 2021 e nel 2022.

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

EA7 Emporio Armani Milano-ALBA Berlino (martedì 9 gennaio, 20:30)

Maccabi Playtika Tel Aviv-Virtus Segafredo Bologna (mercoledì 10 gennaio, 21:00)

EA7 Emporio Armani Milano-Stella Rossa Meridianbet Belgrado (giovedì 11 gennaio, 20:30)

Anadolu Efes Istanbul-Virtus Segafredo Bologna (venerdì 12 gennaio, 18:30)

EUROCUP

Turk Telekom Ankara-Dolomiti Energia Trentino (mercoledì 10 gennaio, 18:00)

Umana Reyer Venezia-Besiktas Emlakjet Istanbul (mercoledì 10 gennaio, 20:00)

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Galatasaray EKMAS-Bertram Derthona Tortona (martedì 9 gennaio, 18:00)

Banco di Sardegna Sassari-Cholet Basket (mercoledì 10 gennaio, 20:30)

EUROPE CUP

Itelyum Varese-CSM CSU Oradea (mercoledì 10 gennaio, 20:30)