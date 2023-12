Basket, Bologna e Milano cominciano il 2024 con un doppio turno di Eurolega

L'AGENDA EUROPEA

Oltre a Virtus e Olimpia, spazio anche alla Basketball Champions League: Sassari e Tortona impegnate nei play-in

Archiviato il 2023, il nuovo anno comincia con le buone, vecchie abitudini. Per la Virtus Segafredo Bologna e l'EA7 Emporio Armani Milano c'è subito il doppio turno di Eurolega (V Nere contro Bayern Monaco e Berlino, Olimpia impegnata con Olympiacos e bavaresi), mentre per il Banco di Sardegna Sassari e la Bertram Derthona Tortona cominciano i play-in della Basketball Champions League.

© IPA

MARTEDÌ 2 GENNAIO

Trasferta difficile per l'EA7 Emporio Armani Milano (record 7-10), di scena al Pireo di Atene contro l'Olympiacos (9-8). Finalista della scorsa edizione, a un soffio dalla vittoria del titolo, determinata a tornare alle Final Four nonostante un inizio di stagione rallentato da alcuni infortuni a giocatori come McKissic, Williams-Goss e Milutinov. L'Olimpia, che ha dato segni di crescita nel mese di dicembre, punterà sul debutto di Shabazz Napier, ora convocabile dopo il trasferimento di poche settimane fa dalla Stella Rossa.

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO

Entusiasmo dilagante alla Virtus Segafredo Arena, sold out per il match di Bologna (12-5) contro il Bayern Monaco (8-9). Merito delle sontuose prestazioni delle V Nere, al secondo posto di questa Eurolega e capaci di regalare round dopo round delle gare che i tifosi ricorderanno per un bel pezzo. Non sarà semplice per la formazione di Banchi, colpita dall'emergenza infortuni (out Cacok e Dobric).

Cominciano i play-in di Basketball Champions League. Il Banco di Sardegna Sassari dovrà battere i francesi del Cholet Basket per passare agli ottavi, mentre la Bertram Derthona Tortona affronta il Galatasaray EKMAS. Le serie saranno al meglio delle tre partite.

VENERDÌ 5 GENNAIO

Bologna e Milano completano il Round 19 di Eurolega. La Virtus volerà in trasferta a Berlino per affrontare l'ALBA, mentre l'Olimpia riceverà il Bayern Monaco (reduce dalla sfida di due giorni prima contro la formazione di Luca Banchi).

© IPA

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

Olympiacos Pireo-EA7 Emporio Armani Milano (martedì 2 gennaio, 20:15)

Virtus Segafredo Bologna-Bayern Monaco (mercoledì 3 gennaio, 20:30)

ALBA Berlino-Virtus Segafredo Bologna (venerdì 5 gennaio, 19:00)

EA7 Emporio Armani Milano-Bayern Monaco (venerdì 5 gennaio, 20:30)