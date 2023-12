Basket: il big match Brescia-Milano chiude l'anno di Serie A, Bologna per restare in alto

14ª GIORNATA

Venezia affronta Sassari e sogna la vetta solitaria: il programma del 14º turno del campionato di basket italiano

Trascinata da Brown, Mannion e Hanlan, l'Openjobmetis Varese demolisce l'UNAHOTELS Reggio Emilia 116 a 93 e chiude il 2023 giocando la miglior partita della sua stagione. Un turno, il 14º del campionato di basket, che prosegue con la sfida tra una delle due squadre in vetta, Germani Brescia (al secondo big match di fila), ed EA7 Emporio Armani Milano, che porta avanti il proprio percorso di rinascita dopo le difficoltà di inizio anno.

Così ha parlato ai microfoni di SportMediaset Stefano Tonut, giocatore dell'Olimpia: "La partita con Brescia sarà fondamentale per noi. Stiamo lottando per un bel posto in Coppa Italia, loro stanno giocando un bellissimo basket, hanno un impegno a settimana quindi si focalizzano e si concentrano molto di più di noi sulle partite. Sicuramente stanno meritando il primo posto in classifica e stanno giocando una pallacanestro di alta intensità, correndo molto in campo, effettuando anche molti tiri. Noi dovremo cercare sicuramente di limitare questo, giocheremo in un campo che conosciamo bene, difficile, loro prendono energia proprio in casa, coi loro tifosi. Sarà una partita molto delicata. Dovremo limitare il loro contropiede, le seconde possibilità, cercando di giocare il nostro basket. Quindi cercare anche di controllare il ritmo per evitare di accendere un palazzetto molto caldo".

Capolista dopo il successo contro la Germani, l'Umana Reyer Venezia vola in Sardegna per affrontare Sassari. La Virtus Segafredo Bologna se la vede con la Carpegna Prosciutto Pesaro per restare in alta quota, poi Givova Scafati-Dolomiti Energia Trentino. Così Alessandro Gentile ci ha parlato del periodo della formazione campana: "Veniamo da due vittorie molto importanti, una nel derby contro Napoli, una in rimonta su un campo difficile come quello di Brindisi. Abbiamo davanti a noi le ultime due partite del girone d’andata con la possibilità di agguantare le Final Eight di Coppa Italia che sono un obiettivo molto importante, molto bello e molto suggestivo per una società che non le ha mai giocate. Pensiamo inizialmente alla partita contro una squadra molto difficile da affrontare che è Trento, che sta facendo un ottimo percorso sia in Italia che in Europa. Sarà una battaglia molto intensa, contiamo che il nostro pubblico ci possa dare una mano, una spinta ulteriore in questa partita. Stiamo vivendo un momento di cambiamento: abbiamo avuto un cambio di guida tecnica, abbiamo aggiunto un giocatore come Julian Gamble che ci sta dando una grande mano e stiamo piano piano cercando di recuperare gli infortunati. Sicuramente ci apprestiamo a vivere una parte finale del girone d’andata più un girone di ritorno con grande ambizione e grande voglia di fare bene".

Napoli-Tortona è sfida tra formazioni che devono ritrovarsi, soprattutto la Bertram del nuovo coach, Walter De Raffaele. Chiudono Vanoli Cremona-Happy Casa Brindisi e Nutribullet Treviso-Estra Pistoia. Due gli uomini da tener d’occhio per la formazione veneta al quarto successo di fila, i soliti Moore e Willis: “La cosa che ci tengo a sottolineare è che adesso siamo tutti al completo - ha dichiarato Andrea Mezzanotte ai nostri microfoni. Abbiamo recuperato anche D‘Angelo Harrison che è un tassello che ci serve assolutamente. Avrei preferito sicuramente che le sconfitte di fila non fossero nove, ma molte meno. Però è andata così, adesso l'importante è essere concentrati sulle quattro che abbiamo appena vinto e chiudere il girone d’andata possibilmente facendo sei su sei, che sarebbe comunque già un bel risultato arrivare a dodici punti. Fortunatamente abbiamo passato le feste col sorriso, entrare nell’anno nuovo con il sorriso non farebbe assolutamente male. Il grande fuoco di Pistoia sono i loro due esterni, Moore e Willis, che praticamente in due fanno quasi 50 punti di media. Bisogna limitare loro due e secondo me il loro centro, Ogbeide, che è bello grosso e a rimbalzo può fare la differenza”.