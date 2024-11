Josh Nebo, Leandro Bolmaro, Diego Flaccadori e Stefano Tonut non sono saliti sull'aereo che ha portato l'Olimpia Milano a Istanbul dove domani giocherà contro il Fenerbahce. Se l'assenza dei primi due era cosa nota, quella dei due italiani è una novità. Il playmaker è fermo per un risentimento muscolare, mentre l'ex Venezia per problemi alla schiena. Regolarmente partito con la squadra Neno Dimitrijevic.