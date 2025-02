Trapani, Antonini: "Chi arriva secondo non è mai ricordato"

Sulle pagine del Giornale di Sicilia, il presidente di Trapani Shark Valerio Antonini ha fatto il punto sulle possibili evoluzioni di mercato dei granata e sulle gerarchie percepite nella stagione di LBA: "Siamo riconosciuti come la squadra della regione e abbiamo grandi obiettivi, magari vincendo la prossima Coppa Italia. Questo campionato sta dimostrando che Milano e Virtus Bologna non sono le squadre degli ultimi anni: Bologna ha problemi societari, mentre Milano di infortuni. Se riusciremo ad arrivare ad aprile nella condizione migliore fisica, con quell'innesto in più, che sappiamo che dobbiamo fare, soprattutto tra i lunghi, credo che diremo la nostra. Con la determinazione che ho sempre cercato di dare ai giocatori lotteremo per lo scudetto fino alla fine. Chi arriva secondo non è mai ricordato. Possiamo fare la migliore stagione possibile, arrivando secondi tra un paio di anni non ci ricorderà più nessuno. Se vinceremo lo scudetto saremo indelebili ed è l'obiettivo a cui dobbiamo mirare perché abbiamo la squadra per farlo".