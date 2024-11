Non sono bastati i 14 in quasi 32' sul parquet di Amar Alibegovic: l'89-76 con cui la Croazia si mantiene in scia della Francia nel gruppo E di qualificazione a Eurobasket 2025 porta anche la firma dell'ala di Napolibasket Dario Dreznjak (10 punti in 24', 3/4 al tiro e 5/5 ai liberi).