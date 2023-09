Vela, America's Cup: il primo colpo è di Orient Express

VELA

L'imbarcazione francese si impone nella prima regata preliminare: battute Luna Rossa, poi squalificata, e American Magic

Si apre nel segno della Francia e di Orient Express l'appuntamento in Spagna dell'America's Cup di vela. La prima regata preliminare, infatti, va proprio all'imbarcazione transalpina, che all'ultimo si impone su Luna Rossa e su American Magic, che completano il podio virtuale della prima gara di giornata dopo i rinvii di quella di venerdì. Gli italiani sono a lungo davanti, ma nel finale si concretizza la rimonta di Orient Express che vince con 18" di vantaggio sul secondo posto, con l'AC40 a stelle e strisce a +2'00, mentre non tagliano neanche il traguardo le altre rivali, in difficoltà sin da subito: New Zealand, Ineos Britannia e Alinghi. Una prima regata condizionata inevitabilmente dalla mancanza di vento, che riduce anche il numero di leg e che rischia di condizionare il resto delle gare di giornata. Luna Rossa ottiene dunque subito 7 punti, anche se trattiene il fiato subito dopo la gara per una potenziale (e ulteriore) penalizzazione per non aver attraversato la linea di partenza. Alla fine, però, il secondo posto è confermato.