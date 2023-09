© ufficio-stampa

Tutto è pronto a Vilanova I La Gelrtù: con le regate preliminari, in programma da oggi a domenica nelle acque catalane, prende il via l'avventura dell'America's Cup numero 37. Nelle practice race che hanno preceduto il via ufficiale, dominio dell'Emirates Team New Zealand. I kiwis si sono lasciati alle spalle gli avversari alle spalle in tutte e tre le occasioni. Per gli altri, per il momento le briciole: NYYC American Magic è sembrata l'alternativa più valida allo strapotere neozelandese, Luna Rossa Prada Pirelli si è contraddistinta per le ottime partenze e la costanza nelle manovre. Appuntamento alle 15.30 in diretta sul canale 20 e in streaming sul nostro sito per seguire, con il commento di Mino Taveri e Gabriele Bruni, le prime sfide ufficiali.