Zanardi, il bollettino: "Quadro neurologico invariato nella sua gravità"

"In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che il paziente ha trascorso anche la quarta notte di degenza nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici. Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata. Il prossimo bollettino medico sarà diramato alle ore 12 del 24 giugno". Questo l'ultimo aggiornamento clinico sulle condizioni del campione paralimpico. Conte: "Zanardi esempio di Italia migliore"

IL DOTTOR OLIVERI: "RIMARRA' SEDATO 10-15 GIORNI"

"È stabile, i parametri sono stabili, ma sarà lunga, resterà sedato almeno alri 10-15 giorni". Il Professor Giuseppe Oliveri, direttore della Neurochirurgia delle Scotte, a 'Sky Sport': "Alex Zanardi resterà sedato 10-15 giorni. Non sappiamo quanto del coma sia dovuto ai farmaci e quanto alle sue condizioni neurologiche. C'è un danno primario al momento del trauma e un danno secondario che sono le conseguenze e queste si possono prolungare per 10-15 giorni e sono fondamentali. Nessuno pensa di interrompere terapie fondamentali in questo momento". "Al momento non abbiamo alcun elemento valido per sapere quali siano le sue condizioni neurologiche. Il cervello deve essere mantenuto a riposo - ha aggiunto - per il momento risponde bene, poi vedremo".

COMANDANTE VIGILI: "AUTO MA NESSUN PERICOLO"

"Circolavano le auto ma non significa che ci fossero pericoli. La carovana è transitata senza dare problemi di nessun genere". Lo ha detto il comandante dei vigili urbani di Sinalunga (Siena), Fabrizio Giannini, uscendo dalla procura dove è stato sentito come teste sull'inchiesta per l'incidente ad Alex Zanardi avvenuto a Pienza.

IL SINDACO: "BLOCCO DEL TRAFFICO NON ERA PREVISTO"

Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, uno dei comuni attraversati da Alex Zanardi durante la staffetta in cui è poi avvenuto l'incidente, ha detto a Sky Sport 24 che: "Per una manifestazione come quella di venerdì non erano previsti blocchi del traffico, i partecipanti dovevano solo rispettare il codice della strada"