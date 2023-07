America's Cup 2024: Luna Rossa prova il campo regata a Barcellona

L'avvicinamento di Luna Rossa alla 37a edizione dell'America's Cup in programma nel 2024, visibile su Mediaset, è ufficialmente iniziato. Il team a bordo dell'AC40 è giunto a Barcellona nelle acque del campo regata che vedrà protagonisti i challenger nel 2024, prendendo confidenza con lo specchio d'acqua di gara. La squadra prevede sessioni alterne tra Cagliari e Barcellona per continuare a sviluppare il prototipo nella base in Sardegna.