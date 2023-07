"Sogno il Polo alle Olimpiadi: U.S. Polo Assn. vuol dire autenticità"

Intervista J. Michael Prince, Presidente e CEO, USPA Global Licensing (U.S. Polo Assn.)

© ufficio-stampa

- Cosa l'ha spinta a scegliere U.S. Polo Assn. e ad avvicinarsi al mondo del polo?

"È una bella domanda! Sono arrivato da USPA Global Licensing e U.S. Polo Assn. dopo aver ricoperto ruoli di C-suite presso Nike, Guess?, Cole Haan e Converse, che sono alcuni dei marchi di sport e lifestyle più importanti al mondo. Quando si è presentata l'opportunità di entrare a far parte di questa organizzazione, dove avrei potuto contribuire a far crescere un marchio globale con un legame autentico con uno sport meno conosciuto, mi sono sentito molto ispirato. Amo gli sport ma non conoscevo molto lo sport del polo, il mio background finanziario e di leadership aziendale di lunga data aveva senso per un marchio che aveva bisogno di espandersi in nuovi mercati globali e in aree di business nuove e innovative. Una volta osservato l'entusiasmo e l'energia delle partite di polo e dopo aver conosciuto i giocatori e i dirigenti dell'azienda, mi sono sentito ancora più ispirato.

Mi piace l'idea di far crescere U.S. Polo Assn. attraverso la sua autenticità, per sostenere le migliori partite di polo del mondo, per firmare un accordo storico con ESPN, per supportare lo sport per il quale il marchio prende il nome attraverso grandi sponsorizzazioni e programmi. Sono in USPAGL da oltre 6 anni e oggi siamo un'azienda da 2,3 miliardi di dollari in 190 Paesi. Siamo riusciti a superare il nostro obiettivo di 2 miliardi di dollari per il 2025 con tre anni di anticipo e ora abbiamo fissato un nuovo obiettivo per raggiungere 3 miliardi di dollari e 1.500 negozi U.S. Polo Assn. prima del 2030. Secondo License Global, U.S. Polo Assn. continua a scalare le classifiche di vendita al dettaglio come uno dei più grandi marchi sportivi su licenza al mondo, posizionandosi tra i primi cinque insieme a NFL, MLB e NBA".



- U.S. Polo Assn. è una bella realtà perché sostiene e finanzia lo sport del polo. Quali sono le attività dell'associazione?

"In quanto marchio ufficiale della United States Polo Association (USPA), il marchio U.S. Polo Assn. fornisce una fonte di reddito a lungo termine per contribuire al finanziamento del polo negli Stati Uniti e nel mondo. Questo include il sostegno ai club di polo di tutto il mondo, alle associazioni di beneficenza globali e a quelle che si occupano di polo, dal sostegno ai giocatori infortunati al benessere degli equini. U.S. Polo Assn. è anche lo sponsor principale dei più prestigiosi eventi di polo in tutto il mondo: il XII Campionato del Mondo della Federazione Internazionale di Polo (FIP), il Campionato Open di Polo degli Stati Uniti, il Campionato Open femminile degli Stati Uniti, la Westchester Cup e i Campionati Nazionali Collegiali, nonché la Cowdray Gold Cup e il Royal Charity Day nel Regno Unito, solo per citarne alcuni. In Italia, continua la straordinaria collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), che inizia a gennaio con l'Italia Polo Challenge, a Cortina, e prosegue per tutto l'anno con Piazza di Siena a Roma a maggio, per concludersi con i Campionati Europei di Punta Ala a luglio e i Campionati Italiani di Roma a settembre".

- “Live Authentically" è lo slogan del marchio, infatti i veri giocatori di polo sono ambasciatori globali del marchio U.S. Polo Assn...

"Lo slogan "Live Authentically" ha senso per noi in quanto marchio ufficiale dell'USPA, e i nostri ambasciatori globali della U.S. Polo Assn. sono un'estensione del nostro marchio. Giocano sul nostro campo da polo U.S. Polo Assn. Stadium, l'USPA National Polo Center (NPC) situato vicino alla nostra sede centrale, e indossano i nostri capi di abbigliamento e accessori perché hanno una passione per questo sport e comprendono il legame significativo del nostro marchio. Sia i giocatori che gli ambasciatori del marchio sanno quanto il marchio U.S. Polo Assn. supporti questo sport e questo significa molto per loro. Il loro sostegno al nostro marchio è stato straordinario e contribuisce a raccontare la nostra storia autentica in tutto il mondo".



- U.S. Polo Assn. ha sponsorizzato i Campionati Mondiali di Polo della Federation of International Polo (FIP) negli Stati Uniti (Palm Beach County, Florida) presso lo U.S. Polo Assn. National Polo Center dove ha partecipato anche la nostra nazionale italiana.

"U.S. Polo Assn. è anche l'Official Apparel Partner della Federation of International Polo (FIP) e del XII FIP World Polo Championship che si è svolto lo scorso novembre, dove Italia e Stati Uniti erano tra le 8 squadre finaliste qualificate. Entrambi i Paesi devono essere molto orgogliosi! L'evento finale del campionato FIP ha registrato il tutto esaurito presso l'USPA National Polo Center negli Stati Uniti. L'energia durante le partite e la finale è stata elettrica. In generale, la risposta del pubblico ai nostri eventi di polo, quando abbiamo l'opportunità di collaborare per unire le due cose, è sempre di grande entusiasmo per questo sport e per il marchio U.S. Polo Assn".



- Alessandro Giachetti, responsabile del dipartimento polo della FISE, ha dichiarato durante Pitti Immagine Uomo di avere il sogno di riportare lo sport del polo alle Olimpiadi. Ci riusciremo?

"Sosteniamo il sogno di Alessandro, ed è certamente uno dei nostri obiettivi di collaborazione! Pensiamo che nel prossimo futuro lo sport del polo sarà incluso nei giochi di esibizione che circondano le Olimpiadi, il che è incredibilmente eccitante. Siamo anche entusiasti del fatto che le prossime Olimpiadi si svolgeranno in Francia, Italia e Stati Uniti, tutti mercati che amano lo sport del polo e il nostro marchio U.S. Polo Assn".