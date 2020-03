Sci, Coppa del Mondo: cancellato per maltempo il SuperG di Kvitfjell, coppa di specialità a Mauro Caviezel  

Un'altra defezione per la Coppa del Mondo di sci alpino: viene annullato il SuperG di Kvitfjell (Norvegia) per le condizioni meteo precarie (pioggia e neve). Gli organizzatori, che avevano già provato ad abbassare la partenza, si sono arresi poco dopo le 10. Invariate le distanze in classifica generale, con Aleksander Kilde in testa. Mauro Caviezel vince invece la coppa di SuperG. Il Circo Bianco tornerà il 14 marzo con il gigante di Kranjska Gora (Slovenia).