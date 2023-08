Sabato 5 agosto "Stelle al Sesana" per beneficenza

EQUITAZIONE

© web Lo storico ippodromo di Montecatini tutti gli anni, ad agosto, si veste a festa e regala grandi emozioni, grazie alla bellezza dei cavalli e delle gare di trotto a un pubblico eterogeneo, di aficionados e neofiti, turisti e appassionati locali, in una cittadina che vanta l'ippica tra i 3 sport più seguiti, insieme a pallacanestro e ciclismo, ben prima del calcio. Sarà così anche la sera di sabato 5, con il tradizionale spettacolo della corsa delle pariglie, una bellissima sfida di trotto montato (a sella, non con il solito sediolo) e quella speciale delle "STELLE AL SESANA", dove alla guida -rigorosamente senza frusta- di 9 magnifici trottatori, invece dei drivers professionisti, saranno i protagonisti del Circuito ippico-benefico delle Stelle, gruppo di "folli follemente innamorati dei cavalli" che, appunto per beneficenza, ha scelto di "darsi all'ippica" per hobby, passione, amicizia e divertimento.

Grazie all'ospitalità dell'Ippodromo Snai, condivisa anche con il Comune di Montecatini Terme che ha concesso con sensibilità il patrocinio e suggerita la destinazione della raccolta fondi, stavolta si gareggia per aiutare "La Forza di Nemo", onlus attiva sul territorio contro la distrofia muscolare e per la cura e il sostegno ai malati e alle loro famiglie. In pista sono annunciati tra gli altri anche la straordinaria cantante Petra Magoni, due onorevoli come il montecatinese Edoardo Fanucci e il lombardo Cesare Ercole, il più ippico tra i cantautori italiani Alberto "Caramella" Foà, il campione delle stelle in carica Paolo Chiari e anche Federico Mastria, di Sportmediaset: "Guidare in queste corse è bellissimo, per la finalità, per l'adrenalina e per l’amicizia che si è creata tra di noi. Dopo le corse si festeggia sempre insieme, con spirito sportivo e goliardico".