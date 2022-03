United Rugby Championship: gli Sharks sbranano le Zebre, azzurri ancora a zero vittorie

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP

La franchigia con sede a Parma perde 38-6 in Sud Africa e resta all’ultimo posto in classifica con undici sconfitte di fila

Nel giorno del trionfo della nazionale italiana di rugby, non riesce la doppia impresa alla palla ovale azzurra e le Zebre cadono nettamente 38-6 in casa degli Sharks nello United Rugby Championship. La franchigia di Parma incassa così l’undicesima sconfitta in altrettante partite e resta all’ultimo posto in classifica, mentre la squadra sudafricana infila la quarta vittoria di fila e resta salda in zona playoff. Dopo il tracollo contro gli Stormers, è quindi fortemente negativa la tournèe in Sud Africa degli azzurri: anche oggi a Durban non c’è storia e i padroni di casa vanno subito avanti al 7’ con Venter e la trasformazione di Bosch, che poi mette a segno anche una punizione. L’unico sussulto delle Zebre arriva negli ultimi minuti del primo tempo con il doppio calcio di punizione di Ricci, ma nella ripresa è un assolo sudafricano con le mete di Mbonambi, Mchunu, Williams e Bosch tutte seguite dall’infallibile piede di Bosch.