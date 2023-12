Quattro su sette: Lanfri colleziona il Kosciuszko, Seven Summits oltre il giro di boa  

ALPINISMO E AVVENTURA

L’alpinista e atleta paralimpico toscano ha raggiunto sabato 16 dicembre la facile vetta del Mount Kosciuszko, il punto più alto dell’Oceania continentale

© Andrea Lanfri Ufficio Stampa Una traversata “Down Under” da centoventicinque chilometri nell’arco di otto giorni, in un contesto ambientale - quello dell’Australia - all’insegna della wilderness, dormendo in tenda o in qualche piccolo bivacco. È questa - in estrema sintesi - la carta d’identità dell’ultima avventura by Andrea Lanfri, appena portata a termine dall'alpinista e atleta paralimpico lucchese in compagnia della compagna Natascia. Verrebbe da dire: “nice and easy”, almeno in questa occasione. Per una volta infatti sullo sfondo (ma in ogni caso motivazione ultima del viaggio) la salita del Mount Kosciuszko (con i suoi 2228 metri la maggiore elevazione della stessa Australia e dell’Oceania continentale), portata a compimento sabato 16 dicembre scorso e funzionale al progetto Seven Summits, la collezione delle montagne più alte dei sette continenti del pianeta, declinata da Andrea in una delle tante modalità offerte dalla geopolitica mondiale. Una collana al cui filo il trentaseienne Andrea aggiunge in questa occasione la quarta perla, dopo quelle ben più… preziose (e soprattutto impegnative) di Everest, Kilimanjiaro e Aconcagua.

© Andrea Lanfri Ufficio Stampa

Colpito nel 2015 da una meningite con sepsi meningococcica che gli ha portato via entrambe le gambe e sette dita delle mani, Andrea Lanfri è oggi (anzi, fin da allora) è un esempio di determinazione e forza di volontà. Già un anno dopo l’insorgere della malattia il “nostro” era di nuovo in montagna, alla ricerca di un nuovo inizio e di una nuova vita che lo sta portando sulle vette più alte della Terra, sfidando limiti e barriere che – semplicemente - per lui non esistono. Anche la raccolta Seven Summits è un’opportunità di perseguire questa filosofia, della quale Andrea ci speiga subito la genesi:

“Il sogno è nato qualche anno fa, quando ho iniziato ad immaginare l’Everest. Avevo già salito il Monte Bianco e avevo già portato il mio corpo ad alta quota, sopra i seimila metri del Chimborazo, vulcano di 6310 metri sulle Ande dell'Ecuador. Così ho iniziato a pensare che fosse possibile. Io non credo che esistano cose impossibili, ma cose per cui non si è ancora pronti”.

© Andrea Lanfri Ufficio Stampa

Viaggiare attraverso una decina di fusi orari diversi e andare dall’altra parte del mondo solo per salire il Monte Kosciuszko (nello stato australiano del New South Wales) sembrava una missione un po’ limitata, così Andrea ha unito l’utile… al dilettevole, inventandosi una traversata di quasi centotrenta chilometri attraverso le montagne del Main Range delle Snowy Mountains, all'interno del Kosciuszko National Park: luoghi ancora selvaggio e poco visitati dai trekkers, neiu quali è necessario muoversi portando con sé fin dai primi passi tutto il necessario per il proprio viaggio.

“È stata una bella avventura, diversa dai miei soliti standard. Un’esperienza non difficile dal punto di vista tecnico ma molto wild, almeno nella prima parte parte. La salita al Kosciuszko in sé è una gita adatta a tutti: direi anzi il ‘summit push’ più facile della mia vita. Lasciata la tenda, ai piedi della montagna, abbiamo infatti impiegato solo un’ora per raggiungere la vetta”.

© Andrea Lanfri Ufficio Stampa

Avendo scelto, per ragioni burocratiche, di salire il Kosciuszko, la precedente salita di Andrea sul Monte Bianco non è più “valida” al fine del completamento della missione Seven Summits, “sostituito” per l’Europa dal Monte Elbrus, punto culminante della catena montuosa del Caucaso. Occorre a questo punto precisare che esistono diverse possibilità per completare la collana: una sorta di rompicapo… geopolitico, del quale però è imprescindibile tenere conto. La distinzione riguarda la vette principali di Europa e Oceania/Australia: molti Stati europei (Italia compresa) seguono il criterio dell’Europa politica e quindi privilegiano il Monte Bianco (metri 4810), in quanto l’Elbrus (metri 5642) non fa parte dell’Europa politica ma supera il Bianco prendendo in considerazione l’Europa continentale e quest’ultimo è un criterio adottato in molti Paesi extraeuropei.

© Andrea Lanfri Ufficio Stampa

Il Monte Kosciuszko (Tar-Gan-Gil in lingua aborigena) invece è il punto più alto di Oceania/Australia in quanto situato sulla terraferma (mainland) australiana, ma cede per altro versi il passo al ben più alto Puncak Jaya/Carstensz Pyramid (metri 4884) che però sorge su un’isola (la Nuova Guinea). Ne conseguono “storicamente” diverse possibili opzioni Seven Summits (e solo la più vecchia e ormai in disuso include Monte Bianco e Kosciuszko), tre delle quali vanno attualmente per la maggiore: quella che annovera Monte Bianco e Puncak Jaya, quella Elbrus-Puncak Jaya e quella Elbrus-Kosciuszko. Avendo appena salito quest’ultima montagna, Lanfri ha di fatto “scartato” il Monte Bianco da lui già salito anni fa.

© Andrea Lanfri Ufficio Stampa

Deciso a portare a termine la sfida, Lanfri si è subito messo in gioco con gli 8848 metri della vetta più imponente e la… perla più preziosa - l’Everest, naturalmente - raggiungendo il 13 maggio 2022 gli 8848 metri di vetta della montagna più alta del pianeta e - ovviamente - dell’Asia. Poco più di tre mesi più tardi - il 22 agosto - è arrivata la cima del Kilimanjaro (metri 5895), massima elevazione del continente africano. Nel gennaio di quest’anno è stata la volta dell’Aconcagua (metri 6962), scalata per ben due volte, toccando il punto più alto del Sudamerica una prima volta il 16 gennaio, per poi “timbrare” un secondo passaggio in vetta il 22 gennaio, a distanza di nemmeno una settimana. Undici mesi esatti dopo il “primo” Aconcagua, ecco il giro di boa della collezione sul molto più agevole Kosciuszko. E ora, sotto a chi tocca! Non resta che attendere la prossima tappa della missione Seven Summits di Andrea Lanfri.