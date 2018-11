Olimpiadi 2026, Malagò: "Milano-Cortina fra tradizione e innovazione. E un logo molto italiano"

27/11/2018

Giovanni Malagò a Tokyo per il summit del Cio che dirà tanto sulla scelta della sede delle Olimpiadi invernali 2026, dove l'Italia è in corsa (rivale Stoccolma) con Milano-Cortina. "Nella nostra candidatura vedo un filo conduttore che parte dai Giochi di Cortina del 1956 e arriva a oggi. Milano in grande crescita dopo l'Expo e la città veneta torna all'onore delle cronache sportive con il Mondiale di sci alpino del 2021" ha detto il presidente del Coni.