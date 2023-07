Nuoto, Mondiali: l'Italia conquista un nuovo argento dal nuoto artistico

MONDIALI NUOTO

Il programma tecnico a squadre premia le azzurre, che chiudono seconde alle spalle della Spagna. Completano il podio gli Stati Uniti

Italia d'argento nel programma tecnico di nuoto artistico ai Mondiali di Fukuoka



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesca Zunino, Giulia Vernice, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci ed Enrica Piccoli fanno nuovamente la storia del nuoto artistico italiano. Le azzurre, impegnate nel programma tecnico a squadre dei Mondiali di Fukuoka, conquistano una bellissima medaglia d'argento col punteggio di 274.5155. Esercizio perfetto per loro nella prova dominata dalla Spagna (281.6893), con gli Usa a completare il podio

L'Italia conquista un altro argento dal nuoto artistico, nei Mondiali in corso a Fukuoka, località che aveva già ospitato la rassegna iridata nel 2001. Quest'oggi era prevista la prova del programma tecnico a squadre, nella quale le azzurre dovevano difendere il bronzo conquistato un anno fa a Budapest. Detto, fatto. Sulle note di "The fire", musica apache&panther con coreografia di Vlada Chigireva, le nostre portacolori si esibiscono in un esercizio perfetto sia nel movimento delle gambe che negli avvitamenti, con qualche piccola sbavatura nel finale dovuta alla stanchezza. Il punteggio premia Francesca Zunino, Giulia Vernice, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci ed Enrica Piccoli: 274.5155 punti e medaglia d'argento, che viene blindata dall'esercizio finale degli Stati Uniti, bronzo per otto decimi di punto (273.7396) scavalcando il Giappone. L'oro va alla Spagna, che domina la gara con grande armonia e qualità nei movimenti: per le iberiche 281.6893 punti e una prova strepitosa, che vale la vittoria.