Mondiali nuoto sincronizzato, Flamini-Minisini argento nel duo misto

15/07/2019

Flamini e Minisini ottengono il record di punti con 90.8511 (27.5 per l'esecuzione, 27.4 per l'impressione artistica, 35.9511 per gli elementi), ma restano dietro per 1.2238 punti (92.0749) ai neo campioni che si riprendono l'oro mondiale conquistato dagli italiani a Budapest 2017. Bronzo ai giapponesi Atsushi Abe e Yumi Adachi che raggiungono gli 88.5113.