Federica Pellegrini, nuoto e massaggi: "Si ricomincia a soffrire..."

Dopo due mesi di stop, il ritorno all'attività agonistica è pesante per tutti gli atleti professionisti. Lo sa bene Federica Pellegrini, tornata nuovamente in vasca dopo il lockdown imposto alle attività sportive dall'emergenza coronavirus. "Spiaggiate ... si ricomincia a soffrire... almeno io", ha scritto Fede sul suo profilo Instagram pubblicando una foto durante un massaggio post allenamento in compagnia del suo bulldog francese "Vanessa".