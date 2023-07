Luxury Padel Open: la terza tappa a Budel e Amoruso

IL TORNEO

Grande successo al padel di Tolcinasco

Luxury Padel Open: vince la coppia Budel-Amoruso













La terza tappa del circuito Luxury Padel Open si riconferma un successo. Ospitati all'interno del Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa sono state tanta le personalità del mondo sportivo e non a calpestare i 6 campi blu del centro. Domenica 25 giugno la finale maschile ha visto scendere sul campo le coppie composte da Leonardo Bulgarini e Edoardo Sardella contro i vincitori Bubu Salandro e Julian Di Bene. Combattuta anche la finale femminile che ha visto sfidarsi la coppia formata da Antonella Cavicchi e Elsa Terranova contro Caterina Baldi e Valentina Tommasi che hanno portato a casa la vittoria.

E’ un grande gruppo quello che sono riusciti a creare gli ideatori Genny Di Napoli e Davide Bettolini insieme al supporto del main sponsor Betadine e di altri come CDI – Centro Diagnostico Italiano che ha partecipato all’evento con la disponibilità di fisioterapisti per prendersi cura dei giocatori nel pre e post partita. Anche Stamoto Milano, officina nel milanese ha lasciato il segno portando nel centro diverse moto per la possibilità di prova sui strada.

Lunedì 26 giugno la Vip Am ha visto, ancora una volta, una grande risposta e partecipazione. Tanti gli ex calciatori, giornalisti e volti noti dello spettacolo. Al termine di una calda giornata di inizio estate a vincere la finale sono stati Alessandro Budel e Nicola Amoruso contro la coppia formata da Riccardo e Alessandro Maspero.

Le interviste realizzate dalla giornalista Eleonora Rossi sono disponibili su tutti i canali social di Luxury Padel Open. Ci si rivede dopo l’estate con il prossimo appuntamento che sarà dal 16 al 18 settembre all’Eolo City Padel di Busto Arsizio.