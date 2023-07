Italhockey, con la Spagna una semifinale difficile

© ufficio-stampa

Negli Europei di San Sadurní d'Anoia, in Catalunya, l'Italia dell'hockey ha raggiunto la semifinale battendo 4-1 Andorra e stasera sfiderà la Spagna. Quella contro gli andorrani è stata una partita complicata, condizionata da molto errori in fase offensiva e sbloccata nel primo tempo dalla rete di un ottimo Gavioli. In apertura di secondo tempo Andorra trova a sorpresa l'1-1 con Dilmè. Gli Azzurri accusano il colpo ma col passare dei minuti aumentano la pressione e ritrovano il vantaggio grazie al capitano Giulio Cocco al 6'. La rete che regala tranquillità è opera del lodigiano Morgan Antonioni, mentre Elia chiude i conti e stacca il pass per la semifinale.