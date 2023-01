H.C. Fanano Miners, non solo hockey: show e divertimento

con shade e le Donatella

Record di spettatori per la vittoria contro il Pieve di Cadore

© ufficio-stampa Continua a gonfie vele il grande progetto di rilancio dell'H.C. Fanano Miners. La squadra di hockey su ghiaccio, infatti, sta volando in campo e fuori. Un vero e proprio show la vittoria 11-1 contro il Pieve di Cadore davanti a 1500 spettatori, record stagionale per l'ARES Arena. Sugli scudi Manuel Tenca con due gol e ben otto assist. Proprio l'arrivo dell'attaccante di stecca sinistra a gennaio, voluto dal ds David Stricker, ha segnato il rilancio dei gialloblù che sono risaliti dal basso della classifica e ora sono in corsa per la promozione. Ottimo anche l'apporto della stella Brian Ihnacak.

Manuel Tenca, insieme a Dany Bahar, fondatore del rivenditore di automobili di lusso ARES e sponsor della squadra, fondamentale anche nel ruolo di general manager. L'obiettivo è quello di riavvicinare il pubblico, in stile Nhl, e i primi risultati sono ottimi. Sabato, appunto, in occasione del match si è esibito il rapper Shade che ha scaldato il palazzetto. All'allenamento di venerdì, invece, hanno assistito Le Donatella. Le sorprese, c'è da scommetterci, non finiranno qui.

© ufficio-stampa