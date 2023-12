Ginnastica ritmica: Maccarani torna direttrice tecnica dopo le accuse di alcune ex atlete  

LA COMUNICAZIONE

Il presidente della Fgi Tecchi ha comunicato la cessazione del suo ruolo ad interim

© Ansa Emanuela Maccarani torna a essere la direttrice tecnica nazionale della ginnastica ritmica. Lo apprende l'Ansa. Il presidente della Fgi Gherardo Tecchi, ai sensi dell'art.16 comma 1 dello Statuto, previa consultazione con il presidente del Coni Giovanni Malagò e informato il consiglio direttivo federale, ha comunicato nella riunione odierna del consiglio la cessazione del suo ruolo di dtn della ginnastica ritmica ad interim e contestualmente informato della riassegnazione dello stesso ruolo a Maccarani, il cui processo per presunti abusi psicologi su alcune ex ginnaste si è concluso con l'ammonizione da parte del Tribunale federale della Federginnastica.



Una decisione, quella di riportarla al ruolo di dtn, fortemente contestata da alcuni membri del consiglio federale che si è tenuto oggi a Viale Tiziano a Roma, perché c'è chi tra questi che avrebbe preferito che si aspettasse la fine dell'inchiesta penale portata avanti dalla Procura di Monza che, dopo non aver ottenuto la possibilità dal Gip di una seconda proroga per i tempi dell'indagine, ora dovrebbe decidere entro la fine di gennaio se chiedere il rinvio a giudizio dell'allenatrice e della sua assistente Olga Tishina (anche lei accusata, ma prosciolta già dalla giustizia sportiva). Il 26 ottobre, intanto, la Maccarani era già tornata anche in Giunta Nazionale del Coni come rappresentante dei tecnici dopo l'autosospensione per via del processo, sia sportivo che penale, per i presunti abusi psicologici su alcune sue ex atlete.

La Maccarani, accusata da alcune ex allieve (Nina Corradini e Anna Basta) di abusi e violenze psicofisiche, era stata "ammonita per aver pronunciato in più occasioni espressioni inadeguate nel corso degli allenamenti". Il procuratore federale, Michele Rossetti, nel corso nel dibattimento aveva difeso la ct delle Farfalle e attaccato le ginnaste che hanno denunciato i presunti abusi: "Non sono emersi atti o prove significative, Maccarani è colpevole di peccato di affetto, ha cercato di far recuperare Basta determinando un disagio".