Galan-Lebron show, numeri record per il Milano Premier Padel P1

I due spagnoli dominano la finale, grande risposta del pubblico

© ufficio-stampa Imbattibili: Juan Lebron e Alejandro Galan hanno stravinto il Milano Premier Padel P1. I due spagnoli, numeri uno al mondo, hanno dominato il torneo e in finale hanno dato spettacolo battendo Bergamini-Ruiz con un doppio 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Per loro è il dodicesimo titolo della stagione, il quarto nel circuito Premier Padel. Un vero e proprio show all'Allianz Cloud e il pubblico ha risposto presente. Oltre 27mila spettatori presenti nella settimana del torneo.

Il Milano Premier Padel P1 ha battuto ogni record di pubblico. Da tutta Italia, i fan del padel hanno approfittato del ponte dell’Immacolata per assistere ad alcuni match memorabili, disputati dai più forti giocatori del mondo. Tanti i tifosi provenienti da tutta Italia. Grande successo anche per il sito ufficiale dell’evento – che ha registrato 30mila utenti unici e 70mila pagine viste – e enorme interesse anche dai media. Gli articoli pubblicati – tra stampa e siti online – sono stati quasi 800, con una straordinaria risonanza tra i lettori, che hanno conosciuto i retroscena del torneo, le curiosità, i risultati. Anche i social media hanno contribuito in maniera straordinaria al successo del Milano Premier Padel P1: oltre due milioni sono stati, al termine della manifestazione, gli utenti raggiunti dagli account ufficiali del torneo.

"Il Premier Padel di Milano è un successo enorme", ha confermato Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale di Padel. "Siamo tutti molto felici di essere qui a Milano, dove si conclude un torneo straordinario che chiude una stagione storica per il padel. Dopo meno di un anno, abbiamo portato il padel in una nuova dimensione, giocando in location emblematiche, con i giocatori entusiasti dell’organizzazione e dei posti in cui si è disputato. II numero degli spettatori è cresciuto continuamente, anche grazie alla tv connesse: 187 paesi in totale, poco meno della Champions League di calcio, che è trasmessa in 205 nazioni. Oggi Milano è capitale del padel mondiale". Parlando delle prospettive future, Carraro ha annunciato: "Vogliamo organizzare tra 8 e 20 tornei l’anno prossimo. Guardiamo le evoluzioni attorno a noi e, nel caso dovessero maturare le condizioni saremmo pronti a raddoppiare le tappe".