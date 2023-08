Francesco Ratti: "Mahindra Peak o Neverseen Tower, pronti ad adattarci e ad improvvisare"

ALPINISMO

L'alpinista valdostano d'origini lombarde portavoce del team in partenza ai primi di settembre per una spedizione alpinistico-esplorativa

© Rudi Bianchi Quattro alpinisti e guide alpine per una spedizione ad alto tasso esplorativo. Alessandro Baù, Lorenzo D’Addario, Jerome Perruquet e Francesco Ratti: in rigoroso ordine alfabetico, è questo il quartetto-base… per altezza o meglio quota di Miyar Expedition 2023. Alta quota, perché i quattro alpinisti a sono in partenza per la Miyar Valley, nel cuore dell’Himachal Pradesh, il più settentrionale dei ventotto Stati (e dei sette Territori) che formano l’India. Una spedizione alpinistico-esplorativa, che punta ad aprire una nuova via su una vetta himalayana da scegliere (ma solo una volta sul posto e dopo un’attenta ricognizione visiva) tra Mahindra Peak e Neverseen Tower. Alpinismo ed esplorazione appunto, anzi verrebbe da dire esplorazione a scopo alpinistico. La squadra di Miyar Expedition 2023 è ben assortita: un team formato - come si sarebbe detto tempo fa - da occidentalisti e orientalisti in parti uguali, a coprire l’intero arco alpino: dai quattromila valdostani che sono il principale campo d’azione di Ratti e Perruquet alla verticalità delle Dolomiti, terreno d’elezione di Baù e D’Addario.

Nell’Himalaya indiano, lontano dai principali circuiti turistici, si nasconde alla vista dei più un paradiso di roccia ancora poco esplorato: la Miyar Valley. Per descrivere il fascino alpinistico della zona, Sir Chris Bonington scelse una espressione emblematica: “Yosemite dell’India”.

SPEDIZIONE TRA GHIACCI E PARETI DI GRANITO

Situata nella porzione nordoccidentale del distretto di Lahaul e Spiti dell’Himachal Pradesh, la Miyar Valley si estende per oltre settantacinque chilometri dalla città di Udaipur (situata a 2649 metri di quota) al Kang La Pass, uno tra i valichi di montagna più alti del pianeta (5500 metri circa), e risulta coperta da ghiacciai per oltre il cinquanta per cento della sua superficie. Le poche centinaia di persone che la abitano basano la loro economia strettamente locale su agricoltura e allevamento. Salendo oltre la quota di prati e i campi coltivati, inizia il paradiso alpinistico: innumerevoli vette dalle pareti di granito, molte delle quali ancora inviolate.

L’attenzione del team italiano si concentrerà nelle prossime settimane in particolare su due potenziali obiettivi: la Neverseen Tower (5800 metri) e il Mahindra Peak (6080). Entrambi i picchi himalayani sono stati oggetto di prime salite nel recente passato. La prima ascesa della Neverseen Tower porta i nomi degli italiani Massimo Marcheggiani, Leone Di Vincenzo e Alberto Miele (1992). Agli americani Dave Sharratt e Freddie Wilkinson va il merito di aver salito per primi il Mahindra Peak sedici anni fa. Il proposito delle quattro guide alpine è quello di tracciare una nuova via su una delle due vette. Quale delle due (e lungo quale parete), rappresenta attualmente l’incognita che sarà possibile risolvere soltanto una volta giunti a destinazione.

“L’idea di partire per una spedizione di questo tipo è nata da me e Lorenzo, motivati dalla voglia di fare un viaggio in un luogo selvaggio, con un buon potenziale per ‘esplorare’ e aprire vie nuove. Questa valle dell’India ci ha subito incuriosito e facendo varie ricerche si è rivelata il luogo ideale per quello che abbiamo in mente. Jerome e Alessandro si sono mostrati da subito entusiasti del progetto e in poco tempo abbiamo creato una squadra affiatata. Tra di noi, solo Alessandro è già stato in India, ma non in questa zona e non per scopi alpinistici. Di fatto sarà per tutti un viaggio alla scoperta di un Paese nuovo e non vediamo l’ora di partire”. (Francesco Ratti)

L’avvio della “Miyar Expedition 2023” è previsto per domenica 3 settembre, data stampata su biglietti del volo da Milano a New Delhi. Dalla capitale indiana il gruppo raggiungerà in auto Manali (nell’Himachal Pradesh) per proseguire il giorno successivo fino al villaggio di Shukto. Qui avrà inizio il trekking, che avrà durata prevista di tre giorni. Dopo una prima tappa presso il villaggio di Khanjar-Thanpattan (a 3750 metri slm) e una seconda presso il campo di Zardung (3880 mslm), il terzo giorno di cammino è atteso l’arrivo al campo base, che sarà installato a circa quattromila metri di quota. Una volta giunti sul posto (completando le valutazioni già fatte su potenziali nuove vie da tracciare) sarà il momento per i “nostri” di scegliere l’obiettivo centrale della spedizione: Neverseen Tower o Mahindra Peak?

“Sceglieremo la montagna e la parete che sarà il nostro obiettivo primario in base alle condizioni che troveremo al nostro arrivo. Abbiamo elaborato diverse idee sulla base delle foto in nostro possesso, ma per esperienza sappiamo che spesso la realtà è diversa da ciò che si può immaginare a partire da uno scatto. Dovremo dunque essere pronti ad adattarci e anche a improvvisare, in funzione di quello che troveremo e scopriremo una volta arrivati alla base delle pareti”.

IL TEAM DI MIYAR EXPEDITON 2023

ALESSANDRO BAÙ

Alpinista e guida alpina di Padova, annovera nella sua carriera alpinistica diverse prime salite realizzate nelle Dolomiti e spedizioni in tutto il mondo, tra cui Pakistan e Patagonia.

LORENZO D’ADDARIO

Alpinista e guida alpina, è un grande esperto nel tracciare nuove vie su pareti di roccia all'insegna dell'estrema verticalità. La sua attività si concentra in Italia, sulle Dolomiti e nella Valle del Sarca in Trentino.

JEROME PERRUQUET

Giovane alpinista e guida alpina di Valtournenche (Aosta), è cresciuto ai piedi del Cervino. Nonostante la giovane età ha già acquisito una vasta esperienza alpinistica al di fuori delle Alpi. Ha infatti preso parte a diverse spedizioni in tutto il mondo: dalla Patagonia al Nepal e al Pakistan, dove ha realizzato nel 2022 la salita del K2 senza ossigeno, nell’ambito della spedizione delle Guide Alpine Valdostane.

FRANCESCO RATTI

Alpinista e guida alpina originario di Lecco, vive a Valtournenche e nel suo curriculum alpinistico vanta diverse prime ascese nelle Alpi e nel mondo (inclusi Nepal, Pakistan e Patagonia).

