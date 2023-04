Fanano, Luca Giovinazzo è il nuovo Head Coach

HOCKEY GHIACCIO

"Con Tenca un progetto dedicato ai giovani a 360°"

© ufficio-stampa Colpo dei Fanano Miners che hanno ingaggiato Luca Giovinazzo. Head Coach della prima squadra con l'idea di collaborazione tra uno dei più importanti settori giovanili d'Italia hc Gladiators Aosta e il Fanano senior con progetti di promozione. Promotore dell'unico college Italiano nel settore, neo Campione d' Italia u17. Negli anni impegnato nelle Nazionali Italiane giovanili e nella Nazionale senior femminile come video Coach e allenatore portieri. Da anni molto impegnato nella crescita dei giovani, alla 13ma edizione di un Camp estivo con atleti provenienti da tutto il Mondo.

"Ho accettato questa nuova sfida in accordo con Tenca, perché ci siamo trovati subito in simbiosi su progetti futuri per i ragazzi, avendo io ad Aosta il college giovanile, avevo bisogno di una città universitaria e con possibilità lavorative per dare un seguito ai miei ragazzi e ai ragazzi che scelgono il college nell'età delle superiori ad Aosta. A Manuel è interessata l'idea proposta e il fatto di non pensare ad un progetto personale ma a 360 gradi per i giovani, ha fatto sì che in due minuti ci siamo trovati". Come primo anno sarà una sfida, un mettere le basi viaggiando molto, Aosta e il college avranno sempre la super visione di Luca e Fanano, l'esperienza costruita in questi anni.

Giovinazzo tiene a precisare che l' unione di Aosta con Varese per quanto riguarda i progetti giovanili, non si spegnerà ma si rafforzerà sempre più.

"Si, sarò impegnato su vari fronti, sicuramente con aiuto di professionisti, la sfida mi piace e sono sicuro che l' entusiasmo di questo accordo porterà frutti e progetti per tutti i giovani, ho trovato in Manuel Tenca il visionario che cercavo a completare la mia follia”.