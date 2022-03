Dal sogno delle Paralimpiadi al Tetto del Mondo: missione Everest per Andrea Lanfri  

ALPINISMO

L’atleta paralimpico farà uso di tre diverse tipi di protesi per scalare il gigante himalayano e tentare una segretissima performance da record.

di

Stefano Gatti

Andrea Lanfri è pronto alla partenza per l’Everest. Mercoledì 23 marzo l’atleta paralimpico toscano (sopravvissuto sette anni fa ad una meningite fulminante) lascia l’Italia alla volta del Nepal e dell’Himalaya, per la spedizione che lo porterà a tentare - con le protesi - gli 8848 metri della montagna più alta del pianeta. Al tentativo sul Tetto del Mondo, Andrea affianca poi il progetto di un’altra performance da record. Ilaria Cariello

“Il limite è solo nella tua testa”

È questo il mantra con il quale Andrea Lanfri affronta sfide sempre più grandi. Sopravvissuto nel 2015 ad una meningite fulminante con sepsi meningococcica (che gli ha causato la perdita di entrambi gli arti inferiori e di sette dita delle mani) Andrea è prima tornato a camminare, quindi a correre ed infine a scalare! Sfiorata la partecipazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016, il “nostro” ha preso parte tra il 2016 e il 2018 a due edizioni degli Europei e ad una dei Mondiali, conquistando due medaglie d’argento ed altrettante di bronzo.

Ilaria Cariello

La sua impresa più grande Andrea l’ha già messa a segno: la lotta per la sopravvivenza nei lunghi mesi d’ospedale tra coma ed amputazioni. Poi sono venute le altre, quelle sportive e via via più impegnative. I primi passi nel bosco dietro casa, la prima arrampicata sulle Tre Cime di Lavaredo. Ed ancora, il Monte Rosa e il Monte Bianco. Lontano dalla catena alpina, il Chimborazo sulla Cordigliera delle Ande. Quindi l’Himalaya, le montagne più alte del pianeta, dove ha già superato i settemila metri. Lì Andrea ha realizzato che lo sguardo poteva andare ancora più in alto, fino alla zona della morte ed all’Everest.

Ilaria Cariello

“Nessun italiano con pluri-amputazioni ha mai tentato una scalata sopra gli 8000 metri, sarò il primo a raggiungere questo obiettivo.”

Insieme al 35enne Andrea ci sarà l’amico (e guida alpina) Luca Montanari, già compagno di molte avventure. Raggiunta Kathmandu, con un volo interno i due si sposteranno dalla capitale nepalese a Lukla, quindi inizieranno il classico cammino di avvicinamento al campo base dell’Everest, attraverso la valle del Khumbu, fino alle pendici della grande montagna. Le prime settimane della spedizione saranno logicamente dedicate all’acclimatazione, per abituare progressivamente il corpo alla quota. Lanfri intende infatti tentare l’ascensione senza utilizzo di bombole d’ossigeno. Raggiunta un’adeguata preparazione (e confidando in una buona e stabile finestra-meteo) Andrea e Luca tenteranno la vetta. Se l’ascesa dovesse riuscire si tratterebbe di un primato a livello internazionale. Nessun atleta pluri-amputato ha fino ad ora raggiunto il punto più alto del nostro pianeta.

Archivio Andrea Lanfri

Due tipologie di protesi supporteranno Lanfri durante la sua scalata.

“Sono state studiate e realizzate ad hoc proprio per questa avventura. Un paio le impiegherò sul sentiero di avvicinamento, mentre le altre saranno fondamentali per affrontare neve e ghiaccio”.

A differenza di un normodotato, Andrea non porterà ai piedi i pesanti scarponi d’alta quota ma delle calzature leggere e naturalmente ramponabili.

“Il problema principale non è legato al rischio congelamenti quanto alla formazione di bolle, calli, infiammazioni e lividi ai monconi. Soprattutto in alta quota - dove la sudorazione è minore - devo prestare molta attenzione. Negli anni ho sviluppato alcuni trucchi per gestire i rischi, ma sicuramente a fine avventura qualche problema ci sarà.”

Archivio Andrea Lanfri

Alla scalata stessa, già di per sé come abbiamo visto un’impresa di altissimo livello, Andrea intende aggiungere un’ulteriore performance. Per la quale l’alpinista lucchese utilizzerà un terzo tipi di protesi, ma sui cui contorni mantiene per il momento… il segreto.

“Non voglio ancora svelarlo, ma una volta raggiunto il campo base tenterò di battere un primato, per il quale avrò a disposizione delle altre protesi, molto speciali, con le quali voglio tentare un Guinness World Record. Lo farò non appena arrivato al campo base e sarà una sorpresa per tutti!”

