Dal Brasile alla Svizzera: il beach tennis sbarca a St. Moritz

LA NOVITà

A Silvaplana il campo più alto del mondo

© ufficio-stampa Ora che la neve non c’è più e le temperature sono decisamente miti serviva un’altra intuizione e allora ecco che, in riva al lago di Silvaplana è stato realizzato il campo da beach tennis più alto del mondo. A piedi nudi sulla sabbia, accanto ad una distesa di acqua blu, con la racchetta in mano. Sembra la descrizione di un sabato pomeriggio in Versilia ma invece ci troviamo a 1800 mt. di altitudine, sulla riva del lago di Silvaplana, dove la The Great Living Estate ha creato il campo da beach tennis più alto del mondo.

“Non siamo al mare, ma il contesto è ugualmente mozzafiato e in più si gioca al fresco, sullo sfondo di un panorama arricchito dai colori variopinti degli aquiloni dei kytesurfer impegnati nelle loro evoluzioni”, queste le parole di Gian Enrico Gilardi.

Per questa nuova sfida The Great Living Estate ha scelto Heroe’s, un partner d’eccezione leader nel mondo per ciò che riguarda racchette e attrezzature dedicate a uno sport che sta vivendo un autentico boom in Sud America, con il Brasile a fare da locomotiva per tutto il movimento.

© ufficio-stampa

Un binomio di grande qualità che permetterà di cimentarsi in uno sport prettamente marittimo nel cuore dell’Engadina, circondati da montagne di una bellezza unica.

Ad inaugurare questo campo iconico sono state Giulia Gasparri e Ninni Valentini, atlete marchiate Heroes che da anni primeggiano a livello mondiale e che hanno deliziato il pubblico presente con le loro giocate. Un dominio clamoroso che le ha portate, nel 2022, a perdere solo 4 incontri, vincendone 41. Primo posto nel ranking mondiale del beach tennis, vere e proprie star là dove questo sport ha acquisito una viralità pari a quella del padel in Italia ( in Brasile, per esempio) .

La struttura sarà gestita dalla Tennis school di St. Moritz e sarà aperta per tutta l’estate. Dove solo Qualche mese fa è arrivato un campo da Padel indoor per consentire a tutti i turisti che frequentano Saint Moritz di continuare ad alimentare la propria passione per il padel anche nel corso di una vacanza prettamente sciistica.

Il progetto è nato dalla visione dell’Avvocato Felice Massa, celebre professionista in ambito sportivo, soprattutto nel calcio, che ha unito Gian Enrico Gilardi, già autore di più successi nel mondo del padel tra cui il Juggle padel dove insegna Tolito Agiurre e la Milano Padel, la prima squadra di Milano a giocare in serie A e altri. Con loro Manuel Tenca ex giocatore di Hockey e ora Ceo and Founder di The Great Living Estate, società che si occupa di “trasformare un acquisto immobiliare in un investimento redditizio, un sogno in una realtà concreta".

Cosa hanno in comune Hockey su ghiaccio e immobiliare, ghiaccio e mattone? "solidità e robustezza ma senza trascurare l’eleganza. Ecco una lezione che ho trasferito dalla mia esperienza di giocatore professionista a quella di leader nel settore dell’immobiliare di lusso partendo da Saint Moritz e ore presente nelle più note località turistice. Da qui la mia passione per lo sport e la ricerca di altri stimoli per i miei ospiti".

© ufficio-stampa

Esattamente quanto accaduto con questo primo campo da padel, incastonato all’interno di una struttura coperta con ampie vetrate che consentono di ammirare il panorama esterno e la sensazione di giocare davvero sul tetto del mondo. Il tutto nell’ambito di un progetto di più ampio respiro che mira in futuro ad accrescere il sodalizio tra lo sport più in crescita su scala mondiale e l’offerta proposta delle Great Living Estate ai propri ospiti .

Ora abbiamo un centro con tennis, Padel, squash e beach tennis, che ridefinisce il concetto di essere al top del vostro gioco.

Durante l’estate, si potrà potenziare la propria performance immersi nell’imponenza delle Alpi su uno dei 4 campi all’aperto, o affinare la tecnica in uno dei 3 campi al coperto dove è possibile giocare tutto l’anno, o divertirsi con gli amici sui campi da padel e beach tennis. Il coaching professionale, fornito dal partner Tennis School St. Moritz, può essere prenotato in qualsiasi momento per tutti i livelli anche su Playtomic.

Il noleggio o l’acquisto dell’attrezzatura è offerto in loco. Se i bambini desiderano intrattenimenti aggiuntivi sono offerti anche campi scuola estivi di calcio e tennis. E grazie alla partnership con Giorgio Rocca, non solo sci ma anche bellissime passeggiate in bici.