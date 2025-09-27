Connessioni ad alta quota: Vibram celebra il legame tra Milano e la montagna

Vibram celebra questo legame con una ricca e varia rassegna di eventi - Mountains of Milano, appunto - che invita a riscoprire le profonde connessioni tra città e montagna, tra appartenenza e ispirazione: valori che hanno segnato la visione pionieristica di Vitale Bramani e che ancora oggi guidano l’azienda che ha sede ad Albizzate, in provincia di Varese. Attraverso il racconto di alpinisti, installazioni, conversazioni, momenti di cultura e uscite tra Milano e l’arco alpino - dalla Stazione Centrale alle montagne lombarde - Vibram propone un programma corale che esplora la cultura della montagna attraverso generazioni e prospettive diverse. Nell’ambito del progetto Mountains of Milano sarà presentato in anteprima un film inedito, diretto da Achille Mauri e dedicato alla storia di Vibram: un viaggio visivo e sonoro alle radici dell’azienda, tra luoghi d’origine e valori fondanti, con la mente in città e il cuore in montagna.