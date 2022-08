Vuelta, 7a tappa: Herrada beffa Battistella, a Cistierna vince la fuga

CICLISMO VUELTA

Sfuma il successo italiano nella corse a tappe spagnola: i fuggitivi beffano il gruppo, ma il corridore dell'Astana viene sconfitto allo sprint. Invariata la leadership

© Getty Images A Cistierna vince la fuga. La 7a tappa della Vuelta di Spagna che sulla carta era stata disegnata per i velocisti, premia invece gli attaccanti di giornata: Jesus Herrada (Cofidis) beffa l'italiano Samuele Battistella (Astana) allo sprint, terzo Fred Wright (Bahrain). Il gruppo arriva a 28", regolato da Sam Bennett. Remco Evenepoel mantiene la maglia rossa, che dovrà difendere domani nell'arrivo in salita ai 1.088m di Collau Fancuaya.

Sfuma in extremis il primo successo italiano alla Vuelta: a Cistierna arriva la fuga, ma Samuele Battistella viene beffato allo sprint da Jesus Herrada. La tappa odierna era stata presentata come una frazione per velocisti, nei 190km con partenza da Camargo: l'unica salita di giornata, il Puerto de San Glorio (22.5km al 5.5%), si concludeva infatti a 70km dall'arrivo. Sei fuggitivi all'attacco: l'italiano Samuele Battistella (Astana) viene affiancato da Harry Sweeny (Lotto), Jesus Herrada (Cofidis), Fred Wright (Bahrain), Omer Goldstein (Israel) e Jimmy Janssens (Alpecin), Il gruppo lascia agli attaccanti un vantaggio massimo di 4'25'', poi inizia a tirare a ritmo sostenuto sulla salita, dove si stacca Goldstein: è la Trek a fare selezione, tentando di staccare Sam Bennett e gli altri velocisti. Un lavoro a metà per la formazione di Mads Pedersen: Hayter e Groves restano in gruppo, la maglia verde e McLay rientrano in discesa. Il ritmo si abbassa nel plotone e i fuggitivi sperano: a 25km dall'arrivo, il vantaggio è ancora di due minuti e scende sotto il minuto solo ai -5km. Il quintetto di testa resiste e si gioca la vittoria di tappa: Fred Wright parte lungo, ma viene superato da Herrada e Battistella, in uno sprint che premia lo spagnolo. Vittoria per la Cofidis e amaro secondo posto per l'italiano, con Wright terzo a precedere Janssens e Sweeny: il gruppo maglia rossa arriva a 28", regolato da Sam Bennett che allunga nella classifica a punti. Remco Evenepoel mantiene il simbolo del primato e dovrà difenderlo domani, nei 153.4km che porteranno la corsa da La Pola Llaviana all'arrivo in salita di Collau Fancuaya (1.088m): cinque salite in programma prima dell'ascesa finale, con 10.1km all'8.5% e un tratto finale che supera il 17% di pendenza.