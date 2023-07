Tour de France, vince Carlos Rodriguez in solitaria.  Vincegaard combatte e guadagna su Pogacar

TOUR DE FRANCE

Lo spagnolo della Ineos approfitta delle scaramucce tra i due big. Il danese della Jumbo-Visma guadagna un secondo sullo sloveno e resta in giallo. Da segnalare una maxi-caduta con tre ritirati.

Nella 14a tappa del Tour de France 2023, da Châtillon-Sur-Chalaronne a Morzine, vince a sorpresa Carlos Rodriguez, precedendo Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Lo spagnolo della Ineos-Grenadiers approfitta della perenne marcatura stretta tra i due big della classifica, con il danese della Jumbo-Visma che riesce a strappare un secondo di abbuono di differenza (vincendo il Gpm sul Joux Plane). Ora i due sono distanti 10’’ in classifica generale.

Successo quasi a sorpresa per Carlos Rodriguez nella 14a tappa del Tour de France 2023. Lo spagnolo della Ineos-Grenadiers beffa Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, in perenne battaglia (e marcatura stretta) nell’ultima salita di corsa. La tappa inizia con una maxi-caduta dopo i primi 5 km, anche per via dell’asfalto leggermente bagnato. La direzione del Tour decide di neutralizzare la corsa, che riprende dopo una ventina di minuti (con annessi alcuni ritiri).

Dopo la ripartenza l’attacco più efficace viene portato dai seguenti corridori: Daniel Martinez (Ineos), Thibaut Pinot (FDJ), Mikel Landa e Wout Poels (Bahrain-Victorious), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Guillaume Martin (Cofidis), Alex Aramburu e Gorka Izagirre (Movistar), Michael Woods e Hugo Houle (Israel – Premier Tech) e Alexey Lutsenko (Astana). Tra questi è proprio Ciccone a mettere alla corda tutti i suoi avversari, andando a prendersi punti preziosi nei traguardi intermedi (validi per la classifica scalatori della maglia a pois).

Sul Col de la Ramaz parte l’incredibile forcing della Jumbo-Visma, per favorire Vingegaard e per provare a mettere alle corde Pogacar. La sfida tra la Jumbo-Visma e la Uae Emirates (le due squadre rispettivamente di Vingegaard e Pogacar) si accende sul Col de Joux Plane, e a 3.7 km dal termine del muro ecco l’attacco di Pogacar.

Lo sloveno prende qualche secondo di vantaggio, ma il danese rientra a pochi metri dal termine della salita. Vingegaard si prende i secondi di abbuono in cima al Col de Joux Plane, anche approfittando dell’azione di Pogacar interrotta dalla presenza delle moto. I due continuano a studiarsi e ad attendersi, con Rodriguez (Ineos-Grenadiers) che rientra e riesce perfino a staccarli in discesa, a 5 km dal traguardo. Pogacar e Vingegaard non riescono a rientrare sullo spagnolo, che riesce a vincere a Morzine. Tadej (secondo al traguardo) perde quindi 1’’ rispetto a Jonas, che rimane in maglia gialla e incrementa il suo vantaggio, portandolo a 10’’.