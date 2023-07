Tour de France, 9a tappa: Michael Woods beffa i fuggitivi sul Puy de Dome. Vingegaard resta in maglia gialla

TOUR DE FRANCE

Il danese della Jumbo-Visma resta davanti a Pogacar, che gli recupera 8" in classifica generale. Il canadese della Israel Premier Tech vince sul Massiccio Centrale

© Getty Images La nona tappa del Tour de France torna ad avere il Puy de Dome come protagonista: sul Massiccio Centrale, trionfa dalla fuga Michael Woods (Israel Premier Tech), che stacca tutti i compagni d'azione e precede Latour (TotalEnergies) e Mohoric (Bahrain-Victorious). Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) mantiene la maglia gialla con 17" su Tadej Pogacar (Uae Team Emirates), nonostante gli otto secondi recuperati dallo sloveno nel duello finale.

La nona tappa del Tour de France 2023 è tra le più attese della manifestazione, soprattutto per il ritorno dopo 35 anni dell’arrivo sul Puy de Dome, tolto dal calendario a causa delle difficoltà legate alla pendenza del 12% negli ultimi quattro chilometri. Michael Woods (Israel Premier Tech) vince la tappa, beffando nel finale Jorgenson (Movistar), che crolla e giunge addirittura quarto. La prima parte di tappa vede quattordici uomini in fuga con oltre nove minuti di vantaggio, tra cui Neilson Powless (EF Education Easypost), favorito nella lotta per la maglia a pois. Dopo questa frazione, al momento del doppio GPM (Côte de Felletin) è la Jumbo-Visma a tirare il gruppo, con i battistrada che restano compatti davanti, Powless fa incetta di punti e si ripete sul penultimo ostacolo, ossia Côte de Pontaumur, che inizia a determinare la selezione verso il traguardo.

Jorgenson (Movistar) scatta e si porta fino a circa 30 secondi di vantaggio dagli altri battistrada a 50 km dalla fine: dietro di lui Mohoric (Bahrain-Victorious), De La Cruz (Astana Qazaqstan team), Powless e Burgaudeau. A 20 km dal termine, lo spagnolo fora e lo statunitense allunga sugli inseguitori, cercando lo strappo fondamentale poco prima di affrontare il Puy de Dome. Nel gruppo, la Jumbo-Visma cerca di tenere il ritmo per stare davanti al team UAE Emirates, che porta Pogacar sulla ruota di Vingegaard, rimasto con il solo Van Aert a sostegno. Jorgensen nel frattempo resiste, almeno finché Woods (Israel Premier Tech) non risale la corrente con una grande e raggiunge il terzetto degli inseguitori quando parte la salita finale: il canadese lo raggiunge a 500 metri dal traguardo e vince la tappa. Beffato Jorgenson, che crolla e viene superato anche da Latour (TotalEnergies), secondo, e Mohoric, terzo. Nella lotta per la maglia gialla, Pogacar distanzia Vingegaard dopo un grande duello e guadagna otto secondi sul rivale, che resta in testa con soli 17 secondi di vantaggio sullo sloveno e 2'40" su Hindley, scivolato nuovamente indietro. Domani è previsto il primo giorno di riposo per i ciclisti, che saranno attesi per la decima tappa martedì, con partenza da Vulcania ed arrivo ad Issoire.