Tour de France, 12a tappa: vince Izaguirre, Vingegaard ancora in giallo

TOUR DE FRANCE

Lo spagnolo della Cofidis sorprende tutti dalla fuga, il danese della Jumbo-Visma resta leader

© Getty Images Nella 12a tappa del Tour de France 2023, da Roanne a Belleville-en-Beaujolais, Ion Izaguirre della Cofidis attacca a circa 25km dal traguardo e va a vincere in solitaria. Sul podio virtuale Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) e Matteo Jorgenson (Movistar Team). Tappa estremamente divertente, con numerosi attacchi continui tra gli uomini in fuga (tra cui Mathieu van der Poel). Resta ancora in giallo Jonas Vingegaard del team Jumbo-Visma.

Successo per Ion Izaguirre della Cofidis nella 12a tappa del Tour de France 2023. Lo spagnolo attacca dalla fuga nel momento giusto, precedendo al traguardo Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) e Matteo Jorgenson (Movistar Team). Nelle prime fasi della corsa sono tantissimi gli scatti per tentare la fuga, ma tutti i tentativi iniziali (compresi quelli di van der Poel e van Aert) vengono ripresi dal gruppo. A poco meno di 100km dal termine, sono quindici i corridori che riescono a staccarsi: Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen e Jasper Stuyven (Lidl – Trek), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Guillaume Martin e Ion Izagirre (Cofidis), Ruben Guerreiro e Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step). Il gruppo rallenta drasticamente, finendo a oltre tre minuti dai battistrada. Lo stesso van Aert, dopo l’azione in solitaria, decide di affiancare Vingegaard, nel gruppo maglia gialla. Verso i 50km attacca Mathieu van der Poel, provando a staccare gli altri fuggitivi, ma il suo tentativo viene ripreso grazie al lavoro della coppia Jorgenson e Pinot. Ai -25km altro attacco, questa volta di Izaguirre (Cofidis), che prende circa 30’’ di vantaggio sugli altri, in testa alla corsa. Pinot e gli altri fuggitivi rimasti non riescono a ricucire il divario creato dal corridore basco, che va a prendersi oltre un minuto di vantaggio, andando a vincere in solitaria. Sul podio virtuale arrivano Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) e Matteo Jorgenson (Movistar Team). Resta in maglia gialla Jonas Vingegaard della Jumbo-Visma.