Marco Aurelio Fontana sorprende tutti: obiettivo Parigi 2024

MOUNTAIn BIKE

L'italiano torna in sella a 38 anni con l'obiettivo di andare alle Olimpiadi per vincere l'oro

© Simone Armanni Obiettivo Parigi 2024. A 38 anni, dopo quattro anni di stop, Marco Aurelio Fontana ha annunciato il ritorno alle gare in sella alla sua mountain bike per partecipare alla sua quarta Olimpiade. L'azzurro sogna in grande: "Sono qui per l'oro". Nel suo palmares c'è la medaglia di bronzo a Londra 2012, il quinto posto a Pechino 2008 e il ventesimo a Rio de Janeiro 2016.

Marco Aurelio Fontana inizierà il suo percorso sabato 8 aprile a Capoliveri in occasione della seconda tappa di Internazionali d’Italia Series, non avendo punti non sarà a fianco di N1NO Schurter ma partirà in ultima fila.



L'azzurro ha studiato tutto nei minimi dettagli: "Lo so che la mia sembra una follia ma è dallo scorso settembre che mi sto allenando ed il mio è un progetto biennale. Mi rendo conto che nelle prime gare farò fatica e servirà tempo per tornare ad avere il passo gara dei migliori ma sono fiducioso. Se nei primi mesi del 2024 andrò forte come una volta il C.T. Mirko Celestino non potrà non tenermi in considerazione. E poi farò un cambiamento, io che ho sempre snobbato le full, correndo praticamente sempre con una hardtail, pedalerò in sella alla Scott Spark RC World Cup".

CORRERRÁ CON SCOTT

Marco Aurelio Fontana è entrato nella famiglia SCOTT Sports lo scorso gennaio. Il progetto ci vedrà lavorare fianco a fianco per i prossimi tre anni con una serie di attività che vedranno come unico denominatore l’autenticità e l’entusiasmo per la bici. Marco è un atleta, un professionista, un vero e proprio comunicatore che saprà sicuramente stupire il nostro pubblico e l’appassionato di ciclismo grazie al suo dinamismo e alle spiccate doti comunicative