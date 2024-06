Giro del Delfinato: Derek Gee vince in rimonta la 3a tappa, 4° Giulio Ciccone

© Getty Images

Colpo a sorpresa al Giro del Delfinato per Derek Gee che si è aggiudicato la terza tappa della corsa transalpina. Il canadese dell'Israel-Premier Tech ha superato in volata il francese Romain Gregoire (Groupama-FDJ) rimontandolo sul traguardo di Les Estables e andandosi a prendere la maglia gialla in una frazione che vede nuovamente pimpante Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quarto sulla linea d'arrivo.