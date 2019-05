Giro d'Italia 2019: Ewan batte in volata Démare. Viviani arriva quarto e si ritira

22/05/2019

Non può che terminare in volata la frazione Carpi-Novi Ligure, 221 km totalmente pianeggianti. Una tappa che accompagna la carovana rosa alle montagne, che saranno assolute protagoniste fino a Verona. Ad aggiudicarsi l'undicesimo appuntamento è Caleb Ewan, al secondo successo in questa edizione dopo quello di Pesaro. L'australiano la spunta nella battaglia tra velocisti, battendo il francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Il tedesco, che disputa la volata nonostante la caduta della decima tappa, perde la maglia ciclamino in favore di Démare, che adesso guida la classifica dei velocisti con 194 punti. Resta a bocca asciutta ancora una volta Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep), che non riesce a trovare la ruota giusta e parte quando i primi tre sono ormai troppo lontani. È un Giro stregato per il campione nazionale, che infatti, sconfortato, annuncia il suo ritiro dalla corsa subito dopo la fine della tappa.



La frazione è stata contrassegnata sin dall'inizio da un tentativo di fuga di tre italiani, Marco Frapporti (più di 800 km da battistrada in questa edizione), Mirco Maestri e Damiano Cima, ripresi a 25 km dal traguardo dal gruppo. Il Giro ha attraversato l'Emilia ed è arrivato in Piemonte. Si trattava della penultima occasione per i velocisti: da domani, giovedì 23 maggio, la carovana rosa affronterà cinque tappe di montagna consecutive ed entrerà nel vivo. L'undicesima frazione è stata un antipasto prima dell'abbuffata di salite leggendarie. Non poteva che essere così, con il traguardo fissato in provincia di Alessandria, a 20 km dalla casa di Fausto Coppi, esattamente 100 anni dopo la nascita del Campionissimo.