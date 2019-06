Giro d’Italia 2019, il re è Carapaz, Nibali e Roglic sul podio. Haga si prende l’ultima crono di Verona

02/06/2019

Non era tra i favoriti della vigilia, ma alla fine ha vinto davanti a tutti. Richard Carapaz aggiunge il proprio nome alla storia del Giro d’Italia, conquistando l’edizione numero 102 della corsa rosa davanti a Vincenzo Nibali e Primoz Roglic. L’ecuadoriano, 26 anni, da quando si è preso la maglia rosa il 25 maggio, come Froome nel 2018, non l’ha più lasciata, resistendo agli attacchi in salita e gestendo il vantaggio accumulato nella cronometro finale, con ingresso all’Arena di Verona per l’ultimo bagno di folla. Carapaz entra nell’Arena e si commuove, abbracciato a quella bicicletta che lo ha portato fino a un successo di assoluto prestigio.



A completare il podio quelli che per molti erano i favoriti della vigilia: Vincenzo Nibali e Primoz Roglic, lontani 1’05” e 2’30” in classifica generale, con lo sloveno che con la crono sorpassa Landa, alla fine quarto a 2’38”. Per tanti chilometri si sono guardati lo Squalo e lo sloveno, stando l’uno alla ruota dell’altro. È mancato l’ultimo guizzo per arrivare alla vittoria finale, ma per entrambi il Giro resta positivo. Prossimo obiettivo per lo Squalo il Tour de France.



L’ultimo atto del Giro d’Italia 2019 è una cronometro di 17 km a Verona e il vincitore della tappa è un’altra bella storia: più veloce di tutti è l’americano Chad Haga che chiude in 22’07”. Lacrime di gioia anche per lui che sul volto porta i segni di un incidente con un’auto, durante un allenamento, in cui ha rischiato la vita. Completano il podio dell’ultima frazione Campenaerts e De Gendt.



CLASSIFICA DI TAPPA

1. Chad Haga (Team Sunweb) 22’07”

2. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) +0’03”

3. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) +0’06”

4. Damiano Caruso (Bahrain-Merida) +0’08”

5. Tobias Ludvingsson (Groupama) +0’11”

6. Josef Cerny (CCC) s.t.

7. Pello Bilbao (Astana) +0’17”

8. Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli) +0’20”

9. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) +0’22”

10. Primoz Roglic (Jumbo Visma) +0’25”



CLASSIFICA GENERALE FINALE

1. Richard Carapaz (Movistar) 90h 01’47’’

2. Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) +1’05’’

3. Primoz Roglic (Jumbo Visma) +2’30’’

4. Mikel Landa (Movistar) +2’38’’

5. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) +5’43’’

6. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) +6’56’’

7. Miguel Angel Lopez (Astana) +7’26’’

8. Simon Yates (Mitchelton-Scott) +7’49’’

9. Pavel Sivakov (Team Ineos) +8’56”’’

10. Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) +12’14’’



Maglia ciclamino (miglior velocista): Pascal Ackermann

Maglia azzurra (miglior scalatore): Giulio Ciccone

Maglia bianca (miglior under 23): Miguel Angel Lopez