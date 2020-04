Francia, grandi eventi stoppati fino a fine agosto: il Tour trema

In Francia il governo ha stoppato qualsiasi manifestazione sportiva fino alla fine di agosto. Il che, tradotto, vuol dire non solo stop alla Ligue 1, ma anche al Tour de France, già posticipato in precedenza dall'UCI dal 29 agosto al 20 settembre per l'emergenza coronavirus. Al momento non è ancora chiaro il destino dell'edizione 2020 della Grande Boucle. L'unica cosa certa è che il nuovo divieto disposto dalle autorià transalpine non ammette deroge e che costringerà gli organizzatori a rivedere tutto.