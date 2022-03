Ciclismo, Tirreno-Adriatico: Pogacar nel nome di Pantani, domina il Carpegna e blinda il titolo

Tirreno-Adriatico

Sul monte tanto amato dal Pirata, lo sloveno fa il fenomeno e vince la sesta tappa: corsa ipotecata

Stratosferico Tadej Pogacar alla Tirreno-Adriatico: il campione in carica della corsa prenota il bis aggiudicandosi la sesta tappa dopo un dominio totale sul leggendario Carpegna, il monte tanto amato da Marco Pantani che qui spesso di allenava. Lo sloveno vince nel nome del Pirata grazie a un’azione fenomenale da vero scalatore, la maglia azzurra da leader della classifica è ormai salda sulle sue spalle. 5h28’57’’ il tempo del corridore della UAE Emirates, alle sue spalle Vingegaard e Landa staccati di oltre un minuto. Oggi 215 chilometri con partenza da Apecchio e arrivo proprio a Carpegna: dopo la fuga di un gruppo di cinque corridori, tra cui Alaphilippe, il distacco con gli inseguitori si assottiglia sempre di più e allora i giochi cominciano a delinearsi a 38 chilometri dal traguardo, proprio quando inizia il percorso sul Carpegna da ripetere due volte. La tappa si decide qui: Simmons si alza sui pedali e stacca Aramburu dopo una prima fuga a due, fatica invece Evenepoel mentre Pogacar amministra. E’ la quiete prima della tempesta: lo sloveno inizia la fuga e a 15 chilometri all’arrivo ha già staccato tutti, un vero fulmine in salita e gli avversari possono solo guardarlo scappare in solitaria fino al traguardo. Domani tappa finale (159 chilometri) con lo sprint di San Benedetto del Tronto e la passerella del campione.