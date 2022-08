Ciclismo su pista, Europei: Plebani d'argento nell'inseguimento, Moro è bronzo. Due medaglie al femminile

EUROPEI CICLISMO SU PISTA

Non riesce l'impresa all'azzurro nella finale per l'oro: Heinrich è troppo forte. Salgono a quattro le medaglie di giornata a Monaco di Baviera: un argento e tre bronzi

© Getty Images L'Italia dell'inseguimento si conferma in grandissimo spolvero agli Europei di ciclismo su pista, anche se non riesce a difendere l'oro europeo conquistato un anno fa da Jonathan Milan: Davide Plebani viene sconfitto dal tedesco Heinrich ed è argento, mentre Manlio Moro fa sua la finalina per il bronzo contro Tanfield. Due podi che si aggiungono alle medaglie al femminile: Miriam Vece e Vittoria Guazzini chiudono terze nei 500m cronometrati e nell'inseguimento femminile.

Vedi anche ciclismo Europei ciclismo su pista: il quartetto azzurro sfiora l’impresa, è argento nell’inseguimento donne Sorride l'Italia, sorride Miriam Vece. In una giornata ricca di finali azzurre, arriva subito una medaglia negli Europei di ciclismo su pista in corso a Monaco di Baviera. L'azzurra, che si era ben comportata nelle qualificazioni dei 500m, si conferma nell'atto conclusivo: partenza con buon ritmo, migliorato nel secondo giro fino a chiudere con un ottimo 33''434. L'argento sfuma solo per trentatrè millesimi, e va all'ucraina Starikova. Vittoria che, invece, non ha storia: la tedesca Emma Hinze, padrona di casa e grande favorita, domina con lo strepitoso tempo di 32''668, rifilando quasi otto decimi alle rivali.

Un bronzo tira l'altro, e l'Italia torna subito sul podio: Vittoria Guazzini chiude terza nell'inseguimento individuale femminile, dominando la finalina delle sconfitte in semifinale. Gara senza storia, quella tra l'azzurra e la britannica Josie Knight, costantemente alle spalle della toscana per tutto l'arco della prova e staccata di 2"710. Risultato a sorpresa nella finalissima: Lisa Brennauer, grande favorita, crolla nell'ultimo km e viene sconfitta dalla connazionale Kroger, che conquista la medaglia d'oro.

L'Italia torna sul podio dell'inseguimento maschile e, a un anno dall'oro europeo di Jonathan Milan, gli Europei di Monaco di Baviera ci regalano una doppia medaglia nella distanza che ha visto Filippo Ganna dominare a livello mondiale. Davide Plebani non riesce nell'impresa contro il giovane tedesco Nicolas Heinrich, che dopo aver dominato le qualificazioni vince nettamente la finale col tempo di 4.09.320. L'azzurro è argento, staccato di 3''604, mentre Manlio Moro completa il podio con un ottimo bronzo: il 20enne sconfigge Charlie Tanfield nella finalina, resistendo alla rimonta del britannico, che viene battuto per soli 141 millesimi.

Svaniscono, invece, i sogni di Letizia Paternoster nella corsa ad eliminazione. La campionessa del mondo della disciplina viene coinvolta in una bruttissima caduta: l'azzurra, travolta da alcune colleghe, si è subito ripresa ed è uscita in barella dopo un forte spavento. Ora si sottoporrà ai necessari esami per scongiurare l'eventuale presenza di fratture: si teme la rottura della clavicola, con l'azzurra che ha subito anche forti botte al volto (setto nasale) e alle costole.