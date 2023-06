Ciclismo, Omar Di Felice vince la Trans Am Bike Race

© ufficio-stampa

Diciotto giorni e 10 ore e 13 minuti, 7.000 KM non-stop. Omar Di Felice raggiunge Yorktown in Virginia, aggiudicandosi così la vittoria nella Trans Am Bike Race, la corsa più dura del mondo che attraversa gli Stati Uniti dal Pacifico all'Atlantico. Partito il 4 giugno da Astoria in Oregon, Omar ha affrontato e superato prove che non è eccessivo definire estreme, sapendo gestire condizioni meteo durissime, neve e temperature sotto zero in Wyoming, Montana e Colorado, vento e 40° di caldo torrido in Kansas. Il tutto in autonomia e senza aiuti o supporti di nessun genere, pena la squalifica.